חודש וחצי עבר מאז הורדו לעירוני טבריה 8 נקודות על ידי בית הדין של ההתאחדות לכדורגל בשל פרשת חוזים כפולים, מה שסיבך אותם משמעותית בתחתית טבלת ליגת העל בכדורגל ואיים להוריד אותם אל הליגה השניה, הליגה הלאומית.

חודש וחצי אחרי, הערב (ראשון) עשתה טבריה צעד גדול בדרך להישארות למרות הכל בליגת העל לעונה נוספת.

היה זה כשהביסה בחוץ את מ.ס אשדוד בקרב התחתית, בתוצאה 3:0.

אשדוד שהחליפה מאמן ומינתה את שרון מימר המנוסה, לא הצליחה לעצור את ההתדרדרות כשזו עדיין עם ניצחון אחד בלבד ב-21 המחזורים האחרונים וצברה עד כה מפתיחת הסיבוב השני 7 נקודות בלבד.

אשדוד סופגת פעם שביעית העונה לפחות שלושה שערים במשחק ליגה ובבית לא ניצחה מאז ה-1:4 על הפועל חיפה ב-1 בנובמבר, וכך אי אפשר להישאר בליגת העל בכדורגל.

אשדוד יורדת זמנית אל מתחת לקו האדום, עדלמשחקה מחר של הפועל ירושלים. טבריה? היא כבר במקום ה-10 עם 27 נקודות והפרש שערים עדיף כשהיא עם רצף של חמישה משחקים ללא הפסד.

מי שהבטיחה את הישארותה העונה בליגת העל למרות כל מה שעבר עליה, על אוהדיה ועל אנשי עירה, היא עירוני קריית שמונה שניצחה את הפועל חיפה בתוצאה 0:2 במה שהיה ניצחונה הרביעי ברציפות בבית במסגרת ליגת העל בכדורגל, לראשונה מאז 2016/17 ומסבכת קשות את האדומים מחיפה בתחתית הטבלה.