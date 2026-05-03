בחמשת משחקי הליגה האחרונים שלה קלעה מכבי ת"א 102.2 נקודות בממוצע, הערב (ראשון) האריכה מכבי את רצף הניצחונות שלה ל-14 כשגברה בתום מותחן גדול והארכה על הפועל ירושלים בתוצאה 112:105.

מדובר ברצף הניצחונות הארוך ביותר של הצהובים בליגה מאז עונת 2023/24, אז הם יצאו עם ידם על העליונה ב-18 משחקים רצופים.

אחרי שהתקשו מול האחת לפני אחרונה בטבלת ליגת העל בכדורסל, אליצור נתניה, והצליחו לנצח בזכות התעלות של ג'ימי קלארק, גם הערב נקלעו שחקני מכבי לפיגור וכמעט שהפסידו, אך שוב קלארק היה שם במקום הנכון ובזמן הנכון עבורם, כשיחד עם סורקין התעלו מעל כולם בהארכה.

המשחק נפתח בבליץ של מכבי, כאשר לוני ווקר הדהים וקלע את כל 16 הנקודות הראשונות של הצהובים. מי אם לא ג'ארד הארפר וג'סטין סמית' מיהרו להעביר את היתרון לצד האדום והמשחק הלך ונהיה צמוד יותר ויותר.

רומן סורקין שסיפק משחק רע למשך מרבית שלבי המשחק התעורר בדקות הסיום ובהתקפה האחרונה של הזמן החוקי, בתום ערבוביה גדולה הצליח לקלוע סל שיוויון מדהים ואף סחט עבירה, כשלוח התוצאות הראה 92:92. את זריקת העונשין החמיץ סורקין ושתי הקבוצות הלכו להארכה.

סורקין לא נרגע ויחד עם קלארק הוביל את מכבי לניצחון חשוב ודרמטי, כזה שמקרב אותה אל המקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורסל עם 112:105.

הפועל ירושלים, שרק ביום רביעי האחרון נקטע לה רצף של שישה ניצחונות עם הפסד ביתי בהארכה להפועל חולון, איבדה שוב יתרון, שוב בהארכה ושוב זה נגמר בהפסד ביתי בהיכל הפיס ארנה שבבירה - הפעם ליריבה המרה והמושבעת מת"א. המקום השלישי בטבלה מתרחק. בדרך לזעזוע?