די לאלימות. בעוד כחודש, ב-4 ביוני 2026, ייצא לדרך פעם נוספת מירוץ הלילה של העיר פתח תקוה.

השנה יוקדש המירוץ לזכרו של ימנו בנימין זלקה ז"ל, שנרצח על ידי בני נוער באירוע אלימות בערב יום העצמאות האחרון, כאשר המירוץ יעמוד בסימן מיגור האלימות בקרב בני נוער.

מי שיזניקו את המירוץ יהיו בני משפחתו של זלקה שיוציאו לדרך את מקצה הפתיחה.

מרוץ הלילה של פתח תקווה, בו צפויים להשתתף אלפי רצות ורצים, מציע חוויית ריצה אורבנית וכולל ארבעה מקצים שיעברו ברחובותיה המרכזיים של העיר. מקצי הריצה יוזנקו מרחוב הרב מלכה בעיר (בסמוך לפארק יצחק אוחיון) החל מהשעה 19:30 עם מקצה הקהילות והילדים (600 מ'), בשעה 20:00 יוזנק מקצה משפחות (2.5 ק"מ), בשעה 20:20 מקצה ה-5 ק"מ ובשעה 20:50 יוזנק המקצה ל-10 ק"מ.

לאורך כל המסלולים, ילוו את הרצים עמדות מוסיקה ומצגי תאורה מרהיבים וכן עמדות לשתיית מים.

אירועי המרוץ ייפתחו החל מהשעה 18:00, במתחם הכינוס בפארק יצחק אוחיון, בהפנינג ספורטיבי לכל המשפחה שיכלול אזורי פעילות אקטיביים, במת פעילות מרכזית ומתחם אקספו ובו דוכני ספורט של מותגים מובילים שיציעו פריטים למכירה.

ראש העיר פתח תקווה, רמי גרינברג אמר כי "המאבק באלימות הוא יעד חברתי ועירוני ראשון במעלה. מרוץ הלילה השנה נושא משמעות עמוקה מעבר לזו הספורטיבית, ומהווה אמירה נחרצת למיגור האלימות, בדגש על בני נוער".

"הקדשת המרוץ לזכרו של ימנו (בנימין) זלקה ז"ל מבטאת את החובה המוסרית שלנו לזכור ולפעול. אנו רואים בספורט כלי חינוכי מרכזי להטמעת סובלנות וכבוד הדדי, וקוראים לציבור לקחת חלק באירוע ולהצטרף לאמירה ערכית חשובה זו", אמר גרינברג.