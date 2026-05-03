נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הכריז הלילה על תחילתו של מבצע "פרויקט חופש", מהלך צבאי-לוגיסטי רחב היקף שמטרתו לשבור את המצור הימי במצר הורמוז.

המבצע, שייצא לדרך מחר (שני) בבוקר, נועד לחלץ עשרות ספינות סחר ממדינות שונות שנתקעו בנתיב המים האסטרטגי בעקבות המתיחות הביטחונית והמיקוש האיראני הנרחב במרחב.

הנשיא הסביר כי הפנייה לבית הלבן הגיעה מצד מדינות רבות ברחבי העולם שאינן צד בסכסוך המזרח-תיכוני, אך כלכלתן נפגעה קשות מחסימת נתיבי השיט הבינלאומיים.

טראמפ הבהיר כי לטובת היציבות האזורית והעולמית, ארה"ב תיקח על עצמה את האחריות להוביל את הספינות הללו בבטחה אל מחוץ למצר.

לצד ההכרזה המבצעית, שיגר הנשיא איום ישיר ומפורש לעבר טהראן, והדגיש כי כל ניסיון איראני לשבש את מה שהגדיר כ"תהליך הומניטרי" ייענה בתגובה צבאית קשה. הוא ציין כי לצערו יהיה צורך להתמודד עם כל התערבות כזו בכוח, אך במקביל חשף כי נציגיו מקיימים "דיונים חיוביים מאוד" עם ההנהגה האיראנית בניסיון למנוע הידרדרות לעימות כולל.