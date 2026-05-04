ראש עיריית ניו יורק לשעבר, רודי ג'וליאני, אושפז במצב קריטי אך יציב. כך מסר הלילה (ראשון) דוברו בהצהרה שפרסם.

"ג'וליאני הוא לוחם שהתמודד מול כל אתגר בחייו עם כוח בלתי מעורער, והוא נלחם באמצעות אותו הכוח גם כעת", אמר בהצהרה הדובר האישי. "אנחנו מבקשים מכם להצטרף בתפילה לראש העיר של אמריקה רודי ג'וליאני".

טראמפ הגיב למצבו של ג'וליאני ברשת החברתית Truth Social וכתב: "רודי ג'וליאני הנהדר שלנו, לוחם אמיתי וראש העיר הטוב בהיסטוריה של עיריית ניו יורק, בפער, מאושפז בבית חולים ובמצב קריטי. איזו טרגדיה שהוא טופל כל כך גרוע על ידי המשוגעים של השמאל הרדיקלי, הדמוקרטים כולם - והוא צדק בכל דבר! הם רימו בבחירות, בדו מאות סיפורים, עשו הכול כדי להרוס את האומה שלנו, ועכשיו - תראו את רודי. כל כך עצוב!".

ג'וליאני שכיהן כראש העיר ניו יורק בזמן מתקפת הטרור ב-11 בספטמבר 2001 בן ה-81 אושפז בחודש אוגוסט האחרון בבית חולים לאחר שנפצע באורח קשה בתאונת דרכים. התאונה אירעה כשג'וליאני התנגש ברכב במהלך נסיעה במכונית שכורה בניו המפשייר.

