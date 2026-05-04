חבר הכנסת מאיר פרוש הודיע הבוקר (שני) בטור אישי שפורסם בעיתון 'המבשר' כי לא ישתתף השנה בהילולת רשב"י במירון, למרות שיכול היה לעשות זאת מכוח היותו חבר כנסת.

"על אף שיש לי את האפשרות, כמי ש'נהנה' מחסינות פרלמנטרית, לעלות למירון - איני חש שראוי שאעשה זאת בזמן שאתם, אחי היקרים, אנשי מירון, לא יכולים לעשות זאת," כתב.

פרוש, שהוביל בשלוש השנים האחרונות את ההיערכות להילולה, תיאר את ההחלטה כ"כואבת מאוד" ואמר כי מאז ילדותו כמעט ולא החמיץ את ההשתתפות באירוע.

"מירון, כל השנה, וביתר שאת בל"ג בעומר, היא ממש חלק מהוויה שלי - תחושה שבטוחני שירושלמים רבים שותפים לה," הוא כתב.

בטור חושף פרוש את מאחורי הקלעים של ההחלטה לבטל את ההילולה במתכונתה המסורתית. לפי דבריו, ביום שישי שעבר, ז' באייר, התקבלה החלטת הקבינט "לבטל את ההילולא".

גורמים במשרד ירושלים ומסורת ישראל ניסו לגבש מתווה ביניים שאושר על ידי פיקוד העורף, אך לדבריו "גורמים מסויימים ברשויות השלטון פעלו בכל כוחם נגד מתווה זה, והערימו קשיים על קשיים במטרה להכשיל את הגעת האלפים להילולא".

התוצאה, לפי פרוש, הייתה החלטה חדשה של פיקוד העורף ביום שישי האחרון, י"ד באייר, "להחמיר את ההגבלות אשר למעשה אינן מאפשרות את קיום אירועי ההילולא".

פרוש נמנע מלהביע בגלוי את דעתו על ההחלטות שהתקבלו, אך רמז כי לא היה שותף להן ואינו שלם איתן. "את מה ששמעתי בדיוני ועדת חוץ וביטחון, שמעתי, ואת מה שאמרתי בדיון אצל ראש הממשלה, אמרתי. לא הייתי שותף להחלטה שהתקבלה אח"כ ואיני שלם איתה, ולא ארחיב מעבר לכך", כתב.

חבר הכנסת הביע תקווה שיופקו לקחים מהמצב הנוכחי והזכיר את דבריו במליאת הכנסת בדיון קודם על חוק מירון: "מה שהיה בשנת תשפ"ד לא יכול לחזור על עצמו. על אנשי המקצוע יחד עם המשטרה יהיה לגבש מתווה מאוזן יותר, אשר לא מסתיים במראות בלתי נסבלים של אלימות ומהומות".

פרוש פרש מהממשלה בשנה האחרונה בהוראת מועצת גדולי התורה אך המשיך ללוות בתפקידו כחבר כנסת את ההיערכות להילולה.

בשנים תשפ"ג ותשפ"ה הוא הוביל את קיום האירוע "ברוב עם הדרת מלך, בהשתתפות רבבות עמך ישראל", כדבריו.