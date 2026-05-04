תלמידים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית קיבלו לראשונה בישראל הכשרה מקצועית מותאמת בתחום הצלת החיים, במסגרת יוזמה חדשנית שמטרתה לצמצם פערים ולהעניק כלים לחיים עצמאיים.

היוזמה יצאה לדרך בישיבת "תפארת שמואל", הפועלת תחת ארגון "אהל שרה", בשיתוף פעולה עם מגן דוד אדום ומשרד החינוך.

במסגרתה פותחה תכנית מותאמת ומונגשת לרמת התלמידים, הן מבחינה חזותית והן מבחינה לשונית.

ההכשרה נמשכה יומיים בהיקף של כעשר שעות, במהלכן התנסו התלמידים באופן מעשי במגוון תרחישי טיפול והגשת עזרה ראשונה: זיהוי מצבי חירום, הזעקת סיוע, ביצוע החייאה, חבישות והתמודדות עם מקרי הכשה. בסיום נבחנו במבחנים עיוניים ומעשיים, שאותם עברו בהצלחה, וקיבלו תעודות הסמכה רשמיות.

"אנחנו רואים חשיבות עליונה בהענקת כלים אמיתיים לחיים לתלמידים שלנו", אמרה מלכה ויינברג, מנהלת "אהל שרה". "הפרויקט הזה מוכיח שכאשר מנגישים את הידע בצורה נכונה, אין גבול ליכולות. תלמידי הישיבה לא רק לומדים תורה, אלא גם הופכים לאנשים עצמאיים, אחראיים ובעלי יכולת לתרום לסביבה שלהם".

הרב אליהו מושקוביץ, מנהל ישיבת "תפארת שמואל" ויוזם הפרויקט, הוסיף: "אנחנו מחנכים את התלמידים להיות בני תורה, אבל לא פחות מכך, להיות בני אדם שמסוגלים לפעול, לעזור ולהציל חיים. זו שליחות חינוכית מהמעלה הראשונה. לראות את התלמידים לומדים להציל חיים זה רגע מרגש במיוחד".

בהנהלת "אהל שרה" מציינים כי מדובר באבן דרך נוספת בשורת פרויקטים שמטרתם לצמצם פערים וליצור גשר בין תלמידי החינוך המיוחד לבין החברה, תוך מתן כלים להשתלבות מיטבית ולחיים עצמאיים ככל האפשר.

זהו הקורס הראשון והייחודי מסוגו במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית בישראל.