בהשתתפות מאות רבות של ראשי ארגונים, קונסולים כלליים ממדינות שונות, נבחרי ציבור וראשי קהילות הקונסוליה הישראלית בניו יורק, בראשות אופיר אקוניס, קיימה הלילה את אירוע יום העצמאות בעיר.

הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק אקוניס אמר באירוע: "יום העצמאות הוא היום המשמח ביותר לעם היהודי מאז שנפוצנו לגלויות לפני 2000 שנה. חזרנו לארצנו ובנינו מדינה לתפארת. אנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, מעצמה כלכלית וטכנולוגית".

במסר לראש עיריית ניו יורק, מבלי לנקוב בשמו, אמר: "למרות כל ההישגים, יש רבים שלא מוכנים להכיר בקיומנו. הם מבקרים אותנו אוטומטית מבלי לדעת על מה הם מדברים. חלקם אנטישמיים וחלקם גזעניים. להם אנחנו אומרים - אנחנו לא צריכים את ההכרה שלכם, אנחנו יודעים מי אנחנו וגאים על כך!"

אקוניס קרא להשקיע בישראל: "תראו את עוצמת הכלכלה שלנו אחרי שלוש שנים של מלחמה. בעולם מבינים שהשקעה בישראל זה הדבר הנכון", אמר.

אקוניס התייחס גם לעניין האחדות בעם ואמר: "אנחנו חייבים להיות מאוחדים בתוכנו. אחדות היא קיר ברזל להצלחתנו. אנחנו צריכים ללמוד מכוחותינו מהי אחדות. מאלה שנלחמים כתף אל כתף בשדות הקרב. אנחנו מצדיעים להם ונמשיך לתמוך בהם ולגבות אותם".

הוא הוסיף: "זה הזמן לשים את מה שמפלג בינינו בצד, להוריד את גובה הלהבות בתוכנו ולהתאחד. רק מאוחדים נמשיך לשגשג ונצליח לעמוד מול אויבים שמבקשים בהשמדתנו".

באירוע נכחו מאות אנשים. נשיא המדינה, יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער שלחו ברכות מוקלטות לכבוד האירוע. כמו כן, באירוע נשא דברים גם דדי שמחי, אביו של החייל גיא שמחי הי"ד, שנלחם בידיים חשופות במחבלי הנוחבה ב-7 באוקטובר.