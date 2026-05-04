החורף בא לבקר - בחודש מאי. מזג האוויר היום (שני) יהיה תואם יותר לחורף מאשר לתחילת הקיץ. החל משעות הבוקר צפוי גשם בעיקר בצפון אך גם במישור החוף.

בשעות הערב צפויה ירידה משמעותיית מאוד של עד 10 מעלות בטמפרטורות וייעשה קר מהרגיל בעונה. בחרמון, באופן נדיר במיוחד, ירד שלג. הפעם האחרונה שירד שלג בהר בחודש מאי היתה לפני 15 שנים.

מחר יוסיף להיות קר מהרגיל בעונה. גשם ירד עד לשעות אחר הצהריים, בעיקר בצפון הארץ.

ביום רביעי תשתנה המגמה ותורגש התחממות קלה. בחמישי יעלו הטמפרטורות באופן משמעותי ויחזרו להיות רגילות לעונה. ביום שישי כבר ייעשה מעט חם מהרגיל.