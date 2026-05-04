הממשלה אישרה תקציב של למעלה ממיליארד שקלים המיועד לפיתוח כבישים ודרכי גישה עבור היישובים החדשים שאושרו ביהודה ושומרון.

ההחלטה נועדה להבטיח את חיבור היישובים לתשתיות תחבורה נגישות ובטוחות, המהוות תנאי הכרחי לאכלוסם ולהתפתחותם. לצורך המימוש יוקצה תקציב של כ-1.075 מיליארד שקלים לשנים 2026-2028 כתוספת ייעודית ממשרד האוצר.

בשלב הראשון יוקצו כ-3 מיליון שקלים לטובת גיבוש התוכנית והשלמת התכנון הראשוני, שיוצגו לאישור הממשלה בתוך 45 ימים.

התוכנית הרב-שנתית תכלול סלילה של דרכי גישה חדשות לצד שדרוג דרכים קיימות, במטרה לתת מענה לצרכים ביטחוניים ואזרחיים כאחד. המהלך נועד לייצר מענה מערכתי להיקף הפיתוח היישובי באזור, ולאפשר מרקם חיים תקין ובטוח לתושבים.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', בירך על ההחלטה ואמר, "מתחילת הקדנציה אנחנו מובילים מהפכה ביו"ש עם אישור של עשרות ישובים חדשים. ההחלטה הזאת מבטיחה שהישובים לא יישארו על הנייר- אלא יקומו בשטח. אנו מחזקים את האחיזה הישראלית ביהודה ושומרון ומגבירים את הביטחון בכל רחבי הארץ, כי איפה שיש התיישבות, יש ביטחון. אני מודה למשרד התחבורה על שיתוף הפעולה, למינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון ולכל השותפים".

שרת התחבורה מירי רגב הוסיפה: "מתוך הבנה מעמיקה של צרכי ההתיישבות ביהודה ושומרון, ומחויבות אמיתית לפיתוח האזור, גייסנו סכום חסר תקדים של 1.075 מיליארד שקלים לפיתוח תחבורתי מתקדם. מדובר במהלך לאומי רחב היקף, שנועד לחזק את ההתיישבות, באמצעות תשתית תחבורה איכותית, שמבטיחה חיבור מהיר, בטוח ורציף בין היישובים לבין צירי התנועה המרכזיים. המהלך יחזק את איכות החיים של התושבים, לצד הביטחון האישי והאזורי, באמצעות דרכי גישה מתקדמות, מתוכננות ובטוחות. כחלק מחזון 'מחברים את ישראל', אנו ממשיכים להשקיע בפריפריה יחד עם שר האוצר סמוטריץ ולוודא שכל אזרח נהנה מנגישות תחבורתית איכותית, שמאפשרת צמיחה, פיתוח ושגשוג."

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ סיכם: "ההחלטה שהתקבלה מבטאת חשיבה ותכנון ארוכי טווח, התואמים את הצמיחה בשטח, את הקמת היישובים החדשים ואת הגידול באוכלוסייה. זהו מהלך חשוב שיבטיח לתושבי יהודה ושומרון תשתיות וכבישים ראויים, כפי שמגיע לכל אזרח במדינת ישראל. תושבי יהודה ושומרון הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, ועל כן ראויים למענה תחבורתי מלא, בטוח ומתקדם ככל אזרחי המדינה".