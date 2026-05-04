כינוס חירום בהשתתפות עשרות ראשי ישיבות ליטאיות התקיים אתמול (ראשון) במטרה להתריע מפני מה שהוגדר כ"סכנה רוחנית גדולה" הטמונה, לדבריהם, בהצטרפות של חרדים למסלולי גיוס שהצבא מקים תחת התאמה לציבור החרדי.

במרכז הכינוס הוקרא מכתבם של הרבנים הליטאיים שיצאו בחריפות רבה כנגד התופעה של גיוס לצבא, גם במסגרות שבהן הצבא אמור לאפשר קיום מצוות ושמירה על אורח חיים חרדי - דבר שלדברי הרבנים "למרבה הצער אינם עומדים בו לאורך שנים חרף הבטחות והתחייבויות".

הרב משה הלל הירש התייחס במכתב מיוחד לתופעה וכתב: "הנה נודע לי לצערי כי במסגרת הפעולות להביא לידי גיוס בני התורה הקימו מסלולים שונים וקובעים להם שמות כדוגמת קדקוד וכיוצא בזה, ובאחרונה הוסיפו עוד מסלולי גיוס בדרום בנתיבות ובבאר שבע".

לדבריו, "ובוודאי כל המסלולים האלו הם חלק בלתי נפרד מהצבא, וההולך לשם הרי הוא מוסר את עצמו לשליטת ומרות שלטון הצבא ונעשה כחייל מן המנין לכל דבר, וכדוגמת ההליכה לצבא אשר אין בו צד היתר כלל".

למכתב צורפו דבריו של ראש הישיבה הרב דב לנדו, שהזהיר: "ידע כל המצטרף ר"ל למסלולים הנ"ל וכיו"ב כי מלבד האסון שהוא משית על עצמו במו ידיו עליו ועל בני ביתו, הרי חלילה עלולים אחרים להימשך אחריו וגדול עוונו מנשוא".

יש לציין כי בציבור החסידי ישנם קולות אחרים. בחסידויות כמו בעלזא, צאנז, קרלין וחסידויות נוספות מאפשרים לאברכים נשואים עובדים להשתלב במיזמים מפוקחים של הצבא.