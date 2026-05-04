איחוד רבני "תורת הארץ הטובה", בנשיאות הרב דב ליאור והרב יעקב אריאל, פרסמו גילוי דעת חריף נגד המגמה להפוך את חיל השריון לחיל מעורב.

המכתב, עליו חתומים שורה של רבנים בולטים בציונות הדתית, מצטרף לקריאתם של ראשי הישיבות והמכינות הקדם-צבאיות בנושא זה.

הרבנים מזהירים כי הניסיון לשלב נשים בטנקים מעמיד את הלוחמים הדתיים בפני דילמה קיומית וסתירה בלתי אפשרית בין אמונתם לשירותם.

במכתבם קובעים הרבנים כי המהלך המדובר "ידיר בפועל את רגליהם של לוחמים שומרי תורה ומסורת מתרומתם לביטחון ישראל, רק בשל אורח חייהם".

לטענתם, אין מדובר רק בסוגיה דתית-הלכתית אלא במהלך המפלג את החברה. הם מתריעים בלב כואב כי צעדים אלו יביאו בהכרח "להחלשת המערך הלוחם כולו ולהרס צבא העם".

הרב יעקב אריאל הדגיש את עמדתו העקרונית לפתרון הסוגיה והבהיר כי בצה"ל ככלל לא צריך להתקיים עירוב של לוחמים ולוחמות בשום חיל. לדבריו, "לוחמות שרוצות בכל אופן להתגייס צריכות לעשות זאת במסגרת גדוד מיוחד ונפרד שיוקם עבורן בלבד".

המכתב מסתיים בדרישה חד-משמעית מהנהגת הצבא לעצור את המהלכים הללו באופן מיידי. הרבנים מדגישים כי עצירת השילוב הכרחית כדי לשמור על אחדותו של צבא העם ועל יכולתו המבצעית.