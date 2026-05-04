המסר של הרב יגאל כהן שמעון ברדי

הרב יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית, פרסם קריאה לציבור להימנע מעלייה למירון בל"ג בעומר בטענה שמדובר בסכנת נפשות ממשית.

"אחים ואחיות יקרים, יש מצווה גדולה לעלות למירון, אצל רשב"י, אבל לא על חשבון פיקוח נפש", אמר הרב כהן במסר וידאו שפרסם.

"תבינו אהובים, האויבים שלנו מחכים שתהיה שם התגודדות של אנשים, הצטופפות של אנשים כדי לפגוע. זו סכנת נפשות ממש".

הרב כהן הבהיר כי הוא סומך ידיו על המלצות גורמי הביטחון המתריעים מפני עליה למירון בל"ג בעומר.

"אני לא מבין בביטחון, אבל יושבים אנשי הביטחון, צבא הגנה לישראל, שאמונים על הביטחון של עם ישראל ואומרים לכם: סכנת נפשות לעלות להר ביום הזה, לצערנו הרב, כי הם מחכים לנו, האויבים שלנו מחכים לנו. בבקשה חוסו על נפשותיכם".

הקריאה מגיעה על רקע החלטות הממשלה להגביל את אירועי ההילולה במירון השנה בשל חששות ביטחוניים, והיא מצטרפת לקולות נוספים בקרב רבנים שקוראים לציבור להימנע מהעלייה למירון השנה.