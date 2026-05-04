תחקיר נרחב שפורסם אתמול בעיתון ה"טיימס" הבריטי חושף כי איראן מפעילה באופן שיטתי רשתות טרור אנטישמיות ברחבי אירופה, תוך שימוש ברשתות חברתיות וגיוס גורמים קיצוניים מקומיים לביצוע מתקפות.

במרכז הפעילות עומדת קבוצת טרור הפועלת באפליקציית טלגרם בשם "חראכת אצחאב אל-ימין אל-אסלאמיה", שנקשרה לשורת אירועים חמורים: הצתת אמבולנסים של ארגון "הצלה" בלונדון, ניסיון הצתה של בית כנסת בבריסל ותקיפות בנשק קר בשכונות יהודיות.

לפי התחקיר, המודיעין האיראני ומשמרות המהפכה פועלים באופן אקטיבי לגיוס סוכנים, בעיקר מקרב אזרחים בעלי אזרחות כפולה וצעירים מקומיים.

איראנים המחזיקים באזרחות בריטית סיפרו לעיתון כי בשנה האחרונה פנו אליהם גורמי מודיעין של משמרות המהפכה בבריטניה, באירופה, בטורקיה ואף באיראן, והציעו להם כסף בתמורה לאיסוף מודיעין או ביצוע "פעולות אלימות". חלקם אף קיבלו איומים על חייהם.

אחד מיועציו של יו"ר הפרלמנט האיראני אמר לעיתון כי "לא הכל יזום או נשלט ישירות על ידי טהרן, אלא עשוי לזכות בתמיכה ברגע שהוא מתגבש באופן אורגני", והשווה זאת לתמיכה האיראנית בתנועות שמאל במערב בתקופת המלחמה הקרה.

מומחים מזהירים כי המשטר האיראני פועל זה שנים להקמת רשת "כוח רך" הכוללת עמותות צדקה, מסגדים ומוסדות חינוך ברחבי אירופה, שנראים לגיטימיים אך משמשים תשתית להסתה, הקצנה ואיסוף מודיעין. מאז ה-7 באוקטובר, איראן הגבירה משמעותית את פעילותה, תוך מתן חסות לצעדות אנטי-ישראליות והידוק המעקב נגד הקהילה היהודית והאיראנית בבריטניה.

ראש שירות הביטחון הבריטי MI5 אישר כי בשנה האחרונה סוכלו לפחות 20 מזימות טרור הקשורות לאיראן. בעקבות ההסלמה, העלתה ממשלת בריטניה את רמת הכוננות ל"חמורה" - דרגה המעידה כי פיגוע נוסף הוא "סביר מאוד".

ראש ממשלת בריטניה, סר קיר סטארמר, הצהיר כי בכוונתו לקדם סמכויות חדשות למאבק בטרור, כולל אפשרות להוציא מחוץ לחוק איומים מצד מדינות ולהגדיר קבוצות הנתמכות על ידן כארגוני טרור.

המשמעות: כל מי שיימצא פועל מטעם משמרות המהפכה יהיה כפוף לחוק הביטחון הלאומי הבריטי, הכולל ענישה מחמירה משמעותית.