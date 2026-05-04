הצרכים של כלבים וחתולים שונים, וגם של גזעים שונים של אותה חיה. כלב עם פרווה ארוכה דורש הברשה יומית, בעוד חתול קצר שיער כמעט לא צריך עזרה.

כלבים עם אוזניים תלויות נוטים יותר לדלקות אוזניים, וחתולים בררנים לגבי הריח של השמפו שלהם. להכיר את הצרכים הספציפיים של חיית המחמד שלכם הוא הצעד הראשון לטיפוח נכון.

במחסן של חיים, חנות חיות בראשון לציון עם שלושה סניפים ואתר הזמנות המציע משלוח חינם מעל 199 ש"ח, תמצאו מגוון רחב של מוצרי היגיינה וטיפוח לכלבים וחתולים, משמפו ומרכך ועד משחת שיניים, מברשות ובשמים.

רחצה: באיזו תדירות ואיך עושים את זה נכון?

כלבים זקוקים לרחצה אחת כל ארבעה עד שישה שבועות, תלוי בגזע, באורך הפרווה ומידת החשיפה ללכלוך. כלב אשר מתגלגל בדשא ובוץ יצטרך רחצה בתדירות גבוהה יותר מכלב שנמצא בעיקר בבית. רחצה תכופה מדי עלולה לפגוע בשמנים הטבעיים של העור ולגרום ליובש וגירוד.

חשוב להשתמש בשמפו המיועד לכלבים, לא בשמפו לבני אדם. רמת ה-pH של עור הכלב שונה מזו של בני אדם, ושמפו אנושי עלול לגרות את העור. שמפו היפואלרגני מתאים לכלבים עם עור רגיש, שמפו הלבנה מתאים לפרוות בהירות, ושמפו נגד פרעושים מספק הגנה נוספת. במחסן של חיים תמצאו שמפו של TropiClean, BioGroom ו-Espree בנוסחאות שונות, כולל נוסחאות לגורים, לפרווה רגישה ולהלבנה.

חתולים, לעומת זאת, כמעט לא צריכים רחצה. הם מטפחים את עצמם בלשון ושומרים על ניקיון גבוה באופן עצמאי. רחצה נדרשת רק כאשר החתול מתלכלך בחומר שהוא לא יכול לנקות בעצמו, או במקרים רפואיים ספציפיים. אם צריך לרחוץ חתול, חשוב להשתמש בשמפו ייעודי לחתולים ולוודא שהמים פושרים ולא חמים.

טיפוח הפרווה: החשיבות של הברשה

הברשה היא ההרגל החשוב ביותר בטיפוח יומיומי של חיית מחמד. היא מסירה שיער מת, מונעת הסתבכויות וקשרים, מעודדת זרימת דם לעור ומפזרת את השמנים הטבעיים של הפרווה.

כלבים עם פרווה קצרה כמו ביגל או דלמטי צריכים הברשה פעם בשבוע. כלבים עם פרווה ארוכה כמו גולדן, שי-צו או סמויד זקוקים להברשה יומית כדי למנוע קשרים כואבים שעלולים לגרום לגירוי בעור.

חתולים קצרי שיער בדרך כלל מסתדרים בהברשה פעם-פעמיים בשבוע. חתולים ארוכי שיער כמו פרסי או מיין קון זקוקים להברשה יומית. מעבר לטיפוח, ההברשה מפחיתה את כמות השיער שהחתול בולע ומקטינה את היווצרות כדורי השיער.

חשוב לבחור מברשת מתאימה. מברשת סליקר מתאימה לפרוות ארוכות ומסובכות, מברשת דו-צדדית עובדת טוב לפרוות בינוניות, ומסרק הסרת שיער (כמו FURminator) מצוין להפחתת נשירה עונתית. במחסן של חיים תמצאו מברשות של Duw+, Hartz ו-Le Salon בגדלים שונים, כולל מברשות עם ניקוי עצמי ומסרקי הסרת שיער.

היגיינת הפה: שיניים וחניכיים

מחלות חניכיים הן מהבעיות הנפוצות ביותר אצל כלבים וחתולים, ורובן ניתנות למניעה באמצעות טיפול יומיומי פשוט. הצטברות של אבנית על השיניים גורמת לדלקת חניכיים, לריח רע מהפה ובמקרים חמורים אף לנשירת שיניים ופגיעה באיברים פנימיים.

ההמלצה היא לצחצח שיניים לכלב או לחתול שניים עד שלוש פעמים בשבוע. צריך להשתמש במשחת שיניים ייעודית לחיות מחמד, לא במשחה רגילה המכילה פלואוריד ועלולה להיות רעילה. משחות שיניים לכלבים מגיעות בטעמים כמו בקר, בייקון וחמאת בוטנים, מה שעוזר לכלב לשתף פעולה.

ג'ל דנטלי הוא אלטרנטיבה נוחה לצחצוח שיניים. מורחים כמות קטנה על החניכיים, והג'ל עושה את העבודה בלי מברשת. מי פה לחיות מחמד מתווספים למים ומסייעים לשמור על היגיינה בסיסית.

במחסן של חיים תמצאו משחות שיניים של Beaphar ו-Bioline, ג'לים דנטליים של Antyzers בטעמים שונים, וג'ל טיפולי מקצועי של OREZIME, במחירים נוחים מאוד.

אוזניים, עיניים וציפורניים

אוזניים דורשות בדיקה שוטפת, בעיקר אצל כלבים עם אוזניים תלויות כמו קוקר, בסט האונד או ביגל. אוזניים תלויות יוצרות סביבה חמה ולחה המתאימה להתפתחות חיידקים ופטריות. ניקוי עם תמיסה ייעודית לאוזניים, על פי הוראות הווטרינר, מונע הצטברות של שעווה ולכלוך. חשוב לא להשתמש במקלוני אוזניים שעלולים לדחוף לכלוך פנימה ולפגוע בתעלת האוזן.

אצל חתולים, אוזניים דורשות פחות טיפול אבל עדיין כדאי לבדוק אותן מדי פעם. הצטברות חומר כהה או ריח לא טוב מהאוזן הם סימן שכדאי לפנות לווטרינר.

עיניים דורשות ניקוי עדין, בעיקר אצל גזעים שנוטים לדמעות כמו מלטז, שיה-צו או פרסי. ניגוב עדין באזור העיניים עם מגבון לח ייעודי או תמיסת ניקוי מונע כתמי דמעות ומפחית סיכון לגירוי.

ציפורניים ארוכות מדי גורמות לאי נוחות בהליכה, משנות את תנוחת הגוף ועלולות להישבר ולגרום לכאב. גזירת ציפורניים כל שלושה עד ארבעה שבועות מספיקה לרוב הכלבים. חתולים הנוהגים לשייף את הציפורניים על עמוד גירוד בדרך כלל מקצרים את הציפורניים בעצמם, אבל כדאי לבדוק ולגזור בעת הצורך.

ריח טוב בין רחצה לרחצה

כלבים מפתחים ריח גוף טבעי, ולא תמיד אפשר או כדאי לרחוץ אותם בכל פעם שהריח מורגש. ספריי בושם לכלבים הוא פתרון פשוט שמרענן את הפרווה בלי צורך ברחצה מלאה.

ספריי בושם לא מחליף רחצה, אבל הוא שומר על ריח נעים בין רחצה אחת לאחרת. במחסן של חיים תמצאו ספריי בושם של Bio-Groom בריחות שונים כמו דבש, תפוח וג'ינג'ר, ספריי TropiClean בריחות ליים וקוקוס, וספריי Quattro.

הברשה סדירה מפחיתה ריחות לא נעימים כי היא מסירה שיער מת ולכלוך שנצברים בפרווה. כמו כן, מומלץ לכבס את המיטת והשמיכות של הכלב למען שיפור הריח בבית.

שמפו ומרכך של TropiClean, BioGroom, Espree ו-Prestige. מברשות ומסרקים של Duw+, Hartz ו-Le Salon. משחות שיניים וג'לים דנטליים של Beaphar, Antyzers ו-OREZIME. ספריי בושם של Bio-Groom, TropiClean, Espree ו-Quattro. וגם מוצרי הגנה נגד פרעושים וקרציות.

כל הסניפים פתוחים בימים ראשון עד חמישי בין 08:30 ל-19:00, וביום שישי בין 08:00 ל-15:00. ניתן להזמין גם באתר ולקבל משלוח חינם על כל הזמנה מעל 199 ש"ח באזור גוש דן.

שאלות ותשובות על היגיינה לכלבים ולחתולים

כל כמה זמן מומלץ לרחוץ כלב?

אחת לארבעה עד שישה שבועות מספיק לרוב הכלבים. כלבים שמתלכלכים הרבה או כלבים עם בעיות עור עשויים לצריך רחצה בתדירות גבוהה יותר, אבל לא יותר מפעם בשבועיים כדי לא לפגוע בשמנים הטבעיים של העור.

האם צריך לרחוץ חתול?

ברוב המקרים לא. חתולים מטפחים את עצמם ושומרים על ניקיון גבוה. רחצה נדרשת רק כשהחתול התלכלך בחומר שהוא לא יכול לנקות בעצמו, או במקרים שהווטרינר ממליץ על כך.

מה הסכנה בשימוש בשמפו אנושי לכלב?

שמפו לבני אדם מותאם לרמת pH שונה מזו של עור הכלב. שימוש בו עלול לגרום ליובש, גירוי, גירוד ואף לפגיעה בשכבת ההגנה הטבעית של העור. תמיד עדיף להשתמש בשמפו המיועד לכלבים.

איך מרגילים כלב לצחצוח שיניים?

מתחילים בהדרגה. נותנים לכלב לטעום את המשחה מהאצבע, ואחרי כמה ימים מתחילים לגעת בשיניים בעדינות עם האצבע. אחרי שהוא מתרגל, עוברים למברשת שיניים ייעודית. כל התהליך יכול לקחת שבוע עד שבועיים.

באיזו תדירות כדאי לגזור ציפורניים לכלבים?

אחת לשלושה עד ארבעה שבועות לרוב הכלבים. אם שומעים את הציפורניים נוקשות על הרצפה, זה סימן שהגיע הזמן לגזור. חשוב לא לגזור קצר מדי כדי לא לפגוע בעורק שבתוך הציפורן.

האם ספריי בושם בטוח לכלבים?

כן, בתנאי שמדובר בספריי המיועד לכלבים ולא בבושם אנושי. ספריי לכלבים מותאם לעור ולפרווה שלהם ולא מכיל אלכוהול בריכוז גבוה או רכיבים שעלולים לגרות. כדאי לרסס על הפרווה ולהימנע מריסוס לעבר אזור הפנים והעיניים.