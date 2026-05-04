הוועדה לזכויות הילד קיימה הבוקר דיון חירום בכנסת בעקבות גל האלימות הגואה בקרב בני נוער ורצח הנערים ימנו זלקה ודסטאו צ'קול ז"ל.

בדיון השתתפו בני משפחתו של ימנו ז"ל לצד נציגי משטרת ישראל, פרקליטות המדינה ומשרדי החינוך, הבריאות, הרווחה והביטחון הלאומי. המפגש נועד לבחון דרכי התמודדות עם המצב, אך הפך במהרה לזירת עימות פוליטית סוערת.

חברי הוועדה הופתעו לגלות כי אחד מהאורחים בדיון הוא רפי קדושים, יו"ר סניף הליכוד בהרצליה וחבר מועצת העיר, עבריין מורשע, שעורר סערה בנאומו כשאמר: "אני מאמין שהנערים שדקרו את הנער שנרצח, הם לא התכוונו להרוג, הם רק התכוונו לדקור אותו".

חברת הוועדה פנינה תמנו שטה קראה לעברו: "ממש לא, תחזור בך. הילדים האלה תכננו את הרצח שלו. אני ממש לא מוכנה לקבל את האמירה הזאת. זו אמירה שערורייתית מקלת ראש".

חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד האשימה בדיון את השר איתמר בן גביר, את ח"כ צבי סוכות ואת מרדכי דוד באחריות לאווירת האלימות בקרב הנוער.

כהן תהתה, "כשאנחנו מחבקים אנשים שנוהגים באלימות והופכים אותם לגיבורי תרבות, מה אנחנו מצפים שבני הנוער יקבלו?". דבריה עוררו תגובה מיידית וחריפה מצד יו"ר הוועדה, חברת הכנסת קטי שטרית.

שטרית הטיחה בכהן בתגובה לדבריה, "אם הגעתם לכאן לעשות פרובוקציה, אז אני אאלץ להוציא". שטרית הוסיפה ותקפה את התנהלות המפגינים נגד הממשלה וציינה כי "גם קפלניסטים עשו את זה, כולל הטרדה מינית של שוטרת".

העימות המילולי נמשך דקות ארוכות בזמן שנציגי הממשלה והמשפחות השכולות נוכחים באולם. בסיום דבריה של ח"כ כהן, פנתה אליה שטרית בבקשה לסיים את דבריה כדי לאפשר למשתתפים נוספים לדבר.

שטרית אמרה, "אני רוצה לשמוע את כולם, קיבלת את הסרטון, הכל טוב, בוא נמשיך הלאה".