משרד הביטחון הודיע היום (שני) כי מטוס התדלוק "גדעון", מדגם KC-46 מתוצרת חברת בואינג, השלים בהצלחה את טיסת המבחן הראשונה שלו בשמי ארצות הברית.

הטיסה מהווה שלב מכריע לקראת מסירתו הצפויה של המטוס לחיל האוויר הישראלי בעוד כחודש. המטוס צפוי להשתלב במערך המבצעי של החיל ולשפר משמעותית את יכולותיו האסטרטגיות.

מטוס זה הוא הראשון מבין שישה מטוסי תדלוק שנרכשו על ידי משלחת הרכש של משרד הביטחון בארצות הברית.

הרכש הוא חלק ממהלך התעצמות רחב היקף שמנהל משרד הביטחון עבור צה"ל, המתמקד ביכולות המעגל השלישי והרביעי.

מטוסי ה"גדעון" יצוידו במערכות טכנולוגיות ישראליות מתקדמות ויותאמו לדרישות המבצעיות הייחודיות של חיל האוויר כדי לאפשר להגדיל את טווח הטיסה של מטוסי הקרב ולשמר את העליונות האווירית בכלל הזירות.