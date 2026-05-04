ח"כ טלי גוטליב תוקפת בראיון לערוץ 7 את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בשל עמדתה בתיקי נתניהו.

"מיארה חושבת שכולכם מטומטמים. על זה היא בונה", פותחת גוטליב בהתקפה חזיתית. לדבריה, המכתב ששלחה היועמ"שית בנוגע לנכונות לדון בהסדר טיעון הוא לא יותר מאשר תעלול יחסי ציבור לילי. "היועמשית לא סתם שולחת בלילה מכתב כזה של ארבע שורות. מה את שולחת את זה בלילה? אם את כל כך רוצה כותרות ולשלוט בכותרות, לכי לאח הגדול ותעזבי אותנו בשקט".

גוטליב טוענת כי המכתב חסר תוכן מהותי ונועד אך ורק כדי לייצר מצג שווא של הידברות, בעוד המטרה האמיתית היא להוציא את נתניהו מהחיים הפוליטיים. "מי את בכלל? הרי זאת הייתה המזימה מלכתחילה. כולנו יודעים שיש לה תנאי מקדמי - שהיא רוצה שראש הממשלה יפרוש מהחיים הפוליטיים".

חברת הכנסת, המלווה את הדיונים בבית המשפט מדי שבוע, טוענת כי העדויות האחרונות מוכיחות שתיקי נתניהו חסרי בסיס ראייתי. לטענתה, קריסת תיק השוחד צריכה הייתה להוביל למחיקה מיידית של האישומים, אך הפרקליטות מתבצרת בעמדתה כדי "להחליש את הימין".

גם נשיא המדינה, יצחק הרצוג, לא חומק מהביקורת הנוקבת של חברת הכנסת. גוטליב מאשימה את הנשיא בחריגה גסה מסמכותו בניסיונו לתווך בהסדר טיעון".

היא מסכמת בקריאה נחרצת לראש הממשלה שלא להיכנע לתנאי היועמ"שית. "אדוני ראש הממשלה, אתה מודיע רק הודעה אחת: אני מוכן לדבר אחד - למחיקת כתב האישום, לא לשום דבר אחר".