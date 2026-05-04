משרד ירושלים ומסורת ישראל פרסם הבוקר (שני) את תוצאות הגרלת אישורי הכניסה לעיתונאים להילולת הר מירון תשפ"ו, תוצאות המעוררות זעם רב בקרב המגזר הדתי-לאומי.

מתוך 89 מערכות שנרשמו, עלו בגורל 34 כלי תקשורת, כאשר מרביתם משתייכים למגזר החרדי וכוללים גם אתרים וקבוצות וואטסאפ הנחשבות שוליות. לעומת זאת, המגזר הדתי-לאומי לא זכה לייצוג הולם.

הנתונים מעוררים תהיות קשות על החרמת המגזר הדתי מסיקור ההילולה המרכזית, במיוחד לאור העובדה שאחת ההדלקות החשובות בהר מבוצעת על ידי רב העיר צפת, הרב שמואל אליהו, מבכירי רבני הציונות הדתית.

גורמים המעורים בפרטים מצביעים על כך שחלוקת הקטגוריות בהגרלה לא הבטיחה ייצוג הוגן למגזרים השונים.

לטענתם, ההגרלה חולקה לקטגוריות שונות, בהן רדיו, טלוויזיה, עיתונות ארצית ומערכות דיגיטליות, אך לא בוצעה חלוקה ייעודית לפי מגזרים - מה שהוביל לתוצאה שאינה משקפת איזון בין קהלי היעד השונים.

הפרשן החרדי ישי כהן מתח ביקורת וכתב: "את כלי התקשורת הגדולים השאירו בחוץ - ובמקומם הכניסו מנהלי קבוצות וואטסאפ לסקר את ההילולה במירון".

לדבריו, "יש אלפים שכבר נמצאים במירון. המשטרה לא נערכת לפנות אותם בכוח. יש עוד מאות שייכנסו ביומיים הקרובים באישורים. אבל מה שמפריע לשר שלמה קרעי זה עוד עשרה עיתונאים שיסקרו את מה שקורה בהר? נציג לכל כלי תקשורת? זה מה שיהפוך את ההר לסכנה! הצוות שמנהל לו את האירוע פשוט בדיחה".

מערכות הרדיו שזכו באישור כניסה הן גלי צה"ל, קול חי, כאן מורשת וקול ברמה. בגזרת המערכות המקומיות והדיגיטליות ניתן למצוא גופים כמו עיתון ניצוצות ברסלב, אחוותא קהילות, מגזין רגע, בדלתיים סגורות, חדשות ביתר, הערינג, הצלם שלומי כהן, 360 ניוז, קבוצת חפ"ק הר מירון, תקשורת כללי ורשתות חברתיות, חרדים אשדוד, עדכוני מירון, עדכוני חב"ד, קו המידע המרכזי ברסלב, עדכונים מהארץ ומהעולם, ערוץ 2000, ואתר UKRAINIAN JEWRY TV.

בהודעת המשרד נמסר כי ההליך נערך באופן "שקוף ושוויוני", בדומה לשנים קודמות, במטרה לאזן בין מגבלות הביטחון לבין חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת.

מהשר שלמה קרעי הממונה על ההילולה במירון וממשרד ירושלים ומסורת ישראל טרם נמסרה תגובה.