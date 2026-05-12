איילת (שם בדוי), בחורה מוכשרת ונאה שעובדת כאחות. למרות שהיא מקבלת הצעות רבות, הקשרים שלה נתקעים תמיד לאחר דייטים ספורים.

איילת פנתה לטיפול, ובמהלכו התברר כי איילת גדלה בצל שתי אחיות רופאות מוצלחות מאוד. היא תפסה את עצמה כ"רק אחות" וכ"כבשה השחורה" של המשפחה. התחושה הזו ליוותה אותה לכל דייט וניהלה את התנהגותה מבלי שהייתה מודעת לכך.

הסיפור של איילת, הוא למעשה הסיפור של אתגר הדימוי העצמי. "דימוי עצמי הוא הדרך שבה אנו תופסים ומרגישים כלפי עצמנו - הערך שלנו והשאלה האם אנו ראויים לאהבה. זהו אינו נתון אובייקטיבי אלא חוויה רגשית", מספרת ד"ר ציפי ריין, שהעבירה השבוע סדנה בנושא חסמים במסגרת פרויקט 252.

לדבריה, הדימוי העצמי נספג ומתעצב החל מגיל קטן מארבעה מקורות עיקריים:

המשפחה: הקולות והביקורת שספגנו בבית המקורי.

התרבות והמדיה: המודלים של "הצלחה" ו"יופי" אליהם אנו משווים את עצמנו.

החברה והחברים: הפידבק והערכה שאנו מקבלים מהסביבה החברתית.

מערכת החינוך: דמויות משמעותיות כמו מורים שהאמינו בנו או ביקרו אותנו.

איך זה משפיע על הדייטים שלכם?

האם אפשר לאהוב אותנו אם אנחנו לא אוהבים את עצמנו? לדעתה של ד"ר ריין - התשובה היא "כן", אך חוסר אהבה עצמית יפגע באיכות מערכת היחסים ויהפוך אותה לפחות בריאה.

כשאדם מגיע לדייט עם דימוי עצמי נמוך, הוא עלול לפעול בדרכים של צמצום והימנעות (חיפוש רגעי דחייה) או תלותיות יתר (התמסרות מוחלטת למי שאינו מתאים רק כדי לא להרגיש לבד).

העבודה על הדימוי העצמי מתחילה בזיהוי ומיון של ה"קולות" בראשנו. מומלץ לרשום את כל המחשבות שלנו כלפי עצמנו ולנסות להבין מאיפה למדנו אותם - האם זהו הקול האמיתי שלנו, או קול שספגנו מהסביבה. במהלך הסדנה, העניקה ד"ר ציפי ריין עוד מגוון כלים להתמודדות עם דימוי עצמי נמוך וליצירת דימוי בריא שמאפשר קשר לחתונה.

