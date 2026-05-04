ארגון הטרור חיזבאללה ספג אבדות כבדות מאז פתיחת המערכה הנוכחית מול ישראל במרץ.

לפי מקורות שצוטטו בסוכנות הידיעות רויטרס, אלפי מחבלים חוסלו בקרבות, נתון הגבוה משמעותית מזה שפרסם משרד הבריאות בלבנון, שעומד על כ-2,600 הרוגים. גורמים בתוך הארגון אישרו כי הנתונים הממשלתיים אינם כוללים רבים מאנשיהם שנהרגו.

בפרברים הדרומיים של ביירות, הנמצאים תחת שליטת חיזבאללה, נצפו למעלה מעשרים קברים טריים של מחבלים ומפקדים שנתמלאו תוך ימים ספורים לאחר כניסת הפסקת האש של אפריל לתוקפה.

מפקד בארגון סיפר כי גופותיהם של מחבלים רבים שפעלו בערים בינת ג'בייל ואל-חיאם טרם חולצו מהשטח. ישראל מצדה הצהירה כי חיסלה אלפי מחבלים והיא ממשיכה להשמיד את תשתיות הארגון.

לפי הדיווח, המלחמה הנוכחית, שפרצה יומיים לאחר תקיפות אמריקאיות וישראליות באיראן, החלישה את אחיזתו של חיזבאללה במדינה.

בביירות גוברת ההתנגדות הפוליטית למעמדו של חיזבאללה כארגון חמוש, כאשר יריביו רואים בו גורם החושף את לבנון למלחמות חוזרות. באפריל האחרון אף קיימה ממשלת לבנון שיחות פנים אל פנים עם ישראל לראשונה מזה עשורים, צעד לו התנגד חיזבאללה בתוקף.

למרות האבדות הכבדות, בארגון הטרור מאמינים כי השתתפותם בלחימה תאלץ את וושינגטון וטהרן לכלול את לבנון בסדר היום של המשא ומתן האזורי.