קהילת בית גמליאל פרסמה קול קורא לאיתור רב קהילה חדש, זאת בעקבות פרישתו של הרב אליהו סלומון מתפקידו.

המהלך יוצא לדרך לאחר סיום כהונתו של הרב, כאשר הקהילה נערכת כעת לאיתור מחליף שימשיך את ההובלה הרוחנית במושב.

במודעה שפורסמה מטעם הקהילה צוין כי המחפשים מגדירים את דמות הרב המבוקש כתלמיד חכם ופוסק. המועמד הנבחר צפוי לשמש כמנהיג רוחני מוביל המעניק השראה לחברי הקהילה.

עוד הודגש בפרסום כי על המועמד להיות בעל חזון דתי לאומי מובהק. הדרישות כוללות יכולת הובלה וניהול חיי רוח במרחב הקהילתי, תוך שמירה על הקווים המנחים של הקהילה.

הקהילה הדגישה כי קיים צורך בדמות מחברת ומאחדת שתפעל מתוך יכולת הכלה וקרבה אישית לציבור. לצד זאת, צוין כי נדרשת מהרב מעורבות חברתית גבוהה וקשר משמעותי במיוחד עם הדור הצעיר בקהילה.

התפקיד המוצע כולל ליווי אישי וקהילתי של החברים בצמתי החיים השונים, הן ברמה הפרטנית והן ברמה הציבורית.