רס"ר אורטל ניסן, חוקרת בימ"ר תל אביב דוברות המשטרה

היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב פענחה את אירוע הרצח של אביתר אזרזר משנת 2019.

אתמול הוגשה הצהרת תובע נגד שלושה חשודים המעורבים במעשה, תושבי בני ברק בשנות ה-30 לחייהם.

גופתו של אזרזר, שהיה בן 18 במותו, נמצאה בבור בשטח פתוח סמוך לצומת מורשה בדצמבר 2019 לאחר שנעדר כשלושה שבועות. על הגופה נמצאו סימני ירי ובזירה אותרו קלעים, תרמילים וכדורי אקדח.

לאורך השנים ביצעו חוקרי ימ"ר תל אביב מגוון פעולות מאמצים רבים כדי להגיע לזהות המעורבים בביצוע הרצח. במהלך חודש אפריל האחרון חלה התפתחות משמעותית בחקירה שהובילה למעצרם של ארבעה חשודים.

מהחקירה המורכבת עלה כי בערב ה-8 בדצמבר 2019, הובילו החשודים את אזרזר לזירת הרצח ותוך זמן קצר ירו בו. לאחר הירי השליכו החשודים את הגופה לבור ונמלטו מהמקום, תוך שהם מנסים להצית את הרכב ששימש אותם לביצוע המעשה.

מעצרם של החשודים הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בתל אביב לצורך השלמת פעולות החקירה המסועפות.

עם סיום החקירה אתמול, הגישה פרקליטות מחוז תל אביב כאמור הצהרת תובע נגד שלושה מהחשודים. בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום חמור ובקשה למעצרם עד תום ההליכים המשפטיים.