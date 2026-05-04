פסק דין שניתן בעקבות עתירה של ח"כ מירב כהן, שנועד במקור לבקר את התנהלות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והמשטרה, הוביל לתוצאה בלתי צפויה עבור הייעוץ המשפטי לממשלה.

במסגרת ההכרעה נקבעה חובת התייצבות של עובדי מדינה בוועדות הכנסת ללא שיקול דעת, החלטה שחלה גם על היועצת המשפטית לממשלה וצוותה.

בעוד שהעתירה ביקשה לחייב את המשטרה לשלוח נציגים לדיונים פרלמנטריים, פסק הדין הרחיב את היריעה לכלל עובדי המדינה.

במערכת הפוליטית מצביעים על כך שמדובר בהחלטה ש"מסנדלת" את היועמ"שית וצוותיה, אשר לפי טענות גורמים בכנסת נמנעו שוב ושוב מלהתייצב בדיוני פיקוח בוועדות שבראשן עומדים חברי קואליציה.

היועמ"שית וצוותה נמנעו בעבר מלהתייצב בוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל בדיונים שעסקו בפשיעה בחברה הערבית.

באותם דיונים היא נדרשה לספק תשובות על הטיפול בפשיעה, על מניעת השימוש ברוגלות נגד ארגוני פשיעה ועל ההתנגדות להכרזה על ארגונים אלו כארגוני טרור.

על פי גורמים בכנסת, באחד המקרים אישרה היועמ"שית את הגעתה לדיון אך ביטלה אותה יום לפני המועד שנקבע. הביטול הגיע לאחר שעודכנה בשאלות הקשות שעליהן היא נדרשת להשיב בוועדה.

בסביבת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיבו לפסק הדין ואמרו לערוץ 7, "אין דין אחד לבן גביר ודין אחד לגלי". לדבריהם, בג"ץ פספס שפסק הדין קובע כי היועמ"שית לא יכולה יותר לחמוק מעיני הציבור ועליה להתייצב בוועדות הכנסת ולהסביר את מדיניותה.

עוד הוסיפו בסביבת השר כי על היועמ"שית להתייצב בעצמה ולא באמצעות שליח כדי לנמק את החלטותיה. לטענתם, עליה להסביר "מדוע היא עסוקה מבוקר ועד ערב לסנדל את מדיניות הממשלה הנבחרת, גם במחיר של הפקרת הזירה המשפטית ומתן חסינות לארגוני הפשיעה".