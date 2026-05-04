אירוע MedEx פריז ננעל אמש (ראשון) בהשתתפות מאות רופאים מצרפת, בלגיה, גרמניה ושווייץ, במטרה להשתלב במערכת הבריאות הישראלית.

בין המשתתפים נכחו רופאים מכ-30 תחומי מומחיות, לצד עשרות סטודנטים לרפואה שרואים את עתידם המקצועי בישראל. במסגרת האירוע, יותר מ-50 בקשות להמרת רישיון הוגשו במשרד הבריאות. האירוע התקיים בתקופה של המשך ההתעניינות של יהודי צרפת לעלות ארצה, ובתחילת השבוע שעבר כ-2,000 יהודים השתתפו בירידי עלייה בפריז, מרסיי וליון.

MedEx הוא חלק מתוכנית לאומית רחבה בהובלת משרד העלייה והקליטה, משרד הבריאות, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי וארגון "נפש בנפש" ובשיתוף הסוכנות היהודית, הנתמכת על ידי קרן מרכוס, קרן גוטסמן, הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה, קרן עזריאלי וקרן אריסון. במסגרת התוכנית, במהלך השנתיים האחרונות התקיימו לראשונה אירועי MedEx באוסטרליה, קנדה, ארגנטינה, אנגליה ולוס אנג'לס, שזכו להיענות גבוהה.

מדובר באחת מתכניות הדגל לחיזוק מערכת הבריאות בישראל באמצעות עידוד עלייה מקצועית. מאז השקת התוכנית הלאומית בשנת 2024, עלו למעלה מ-1,000 רופאים כדי להשתלב במערכת הבריאות. מדובר ביותר ממחצית היעד שנקבע ל-5 שנים, העומד על 2,000 רופאים. בשנת 2025 עלו 57 רופאים מצרפת לעומת 25 בשנת 2024. כ-30% מהמתמחים העולים החלו או משלימים התמחותם בבתי החולים בצפון ובדרום.

במהלך האירוע, המתקיים זו השנה השלישית בפריז, נפגשו המשתתפים עם נציגי בתי וקופות החולים בישראל, בהם: כללית, מאוחדת, איכילוב, המרכז הרפואי צפון, הדסה, לניאדו, המרכז הרפואי הרצוג ונוספים, לצד נציגי משרד הבריאות, ההסתדרות הרפואית, המנהלת לרופאים עולים של משרד העלייה והקליטה, ארגון נפש בנפש ונוספים.

המשתתפים קיבלו מידע מקיף על הליכי הרישוי, מענקים ותמיכה כלכלית, וכן על אפשרויות התעסוקה בפריפריה, כחלק מתוכנית ממשלתית לחיזוק מערכות הבריאות בנגב, בגליל ובעוטף עזה. בנוסף, לראשונה השנה, המשתתפים יכלו לקחת במקום את בחינת יע"ל, כדי לבחון את ידע העברית שלהם עוד טרום עלייתם, המהווה תנאי סף לעבודה בתחום הרפואה בישראל ולחסוך להם זמן יקר.

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר: "זאת השנה השלישית שאנו זוכים יחד עם שותפינו להעלות מאות רופאים מידי שנה. התמורה לרפואה בישראל ובפרט לגליל ולנגב היא אדירה וכך גם תחושתם של העולים. הם עולים למדינת ישראל בעת הזאת וזוכים לתרום תרומה ייחודית לצד הקושי וסיפור העלייה שבדרך כלל מהווה אתגר בפני עצמו".

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף: "מדינת ישראל זקוקה היום יותר מתמיד לרופאים איכותיים בצפת, מטולה, קריית שמונה, באר שבע ודימונה. משרד הנגב והגליל גאה להיות שותף ותומך ביוזמה החשובה הזו של ארגון 'נפש בנפש', שמחברת בין ציונות למעשה ומביאה לישראל כוח אדם רפואי מצוין שיחזק את בתי החולים והקהילות בנגב, בגליל ובעוטף עזה. זהו צעד נוסף בחיזוק החוסן הלאומי שלנו, לא רק בביטחון אלא גם בבריאות".

מייסד-שותף ויו"ר "נפש בנפש", טוני גלברט: "בתוך שנתיים בלבד, MedEx הפך למנוע משמעותי בהבאת רופאים מכל רחבי העולם לישראל, לא רק כמענה למחסור, אלא כהזדמנות לחזק ולהצעיד קדימה את מערכת הבריאות שלנו. זוהי השנה השלישית שלנו בפריז ויהדות צרפת ממשיכה להוכיח את עוצמתה. האירוע מאפשר לקהילה הרפואית היהודית לייצר חיבור ייחודי בין מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר לבין רצון אמיתי לשחק תפקיד משמעותי בעתידה של המדינה".

יו"ר הסוכנות היהודית, אלוף במיל' דורון אלמוג: "עלייתם של יותר מאלף רופאות ורופאים לישראל בתוך שנתיים היא ביטוי חי לעוצמת הערבות ההדדית של העם היהודי ולמחויבות העמוקה של יהדות העולם לעתידה של מדינת ישראל. בתוך התקופה המאתגרת הזו, של שיקום ובניית מדינת ישראל, הבחירה של אנשי רפואה מובילים לקשור את גורלם האישי והמקצועי עם החברה הישראלית, לחזק את מערכת הבריאות שלנו ולסייע בצמצום פערים בפריפריה, היא מעשה ציוני מהמעלה הראשונה. הרופאים שעולים מביאים עמם לא רק ידע וניסיון מקצועי, אלא גם אמונה עמוקה בעתידה של ישראל ותרומה ישירה לחוסנה של המדינה ולבריאותם של אזרחיה".