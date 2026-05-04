בכותל המערבי נערך הבוקר (שני) טקס לרגל השבתה של אחת מאבני הכותל העתיקות למקום גניזתה המקורי בבירה.

האבן, שמשקלה חמישה טון, נפלה במהלך חורבן בית שני והוצגה בשנים האחרונות בתערוכה בקריה במשרד הביטחון.

המהלך יצא לפועל לאחר שרב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, פנה לשר הביטחון ישראל כ"ץ בבקשה להשיב את האבן למקומה הטבעי.

בנוסף קראו הרבנים הראשיים לישראל ומועצת הרבנות הראשית להשיב את כל אבני הכותל העתיקות לגניזה ייעודית.

על פי החלטת המועצה, רשות העתיקות והקרן למורשת הכותל יפעלו להחזיר אבנים נוספות המוצבות כיום בבית הנשיא, במוזיאון ישראל ובמחסני הרשות. בנוסף, הוחלט להנחות את הציבור להימנע משימוש באבנים אלו ולגדר את מקום הגניזה כדי לשמור על קדושתן.

הרב רבינוביץ ציין במהלך הטקס כי אבני הכותל נושאות את נשמת העם היהודי, את כאב הגלות ואת שמחת השיבה, "אבני הכותל אינן רק אבנים, הן נושאות את נשמת העם היהודי, את הכאב של הגלות ואת השמחה של השיבה. גם כאשר ביקשו להביא מהקדושה הזו אל לב מוקדי קבלת ההחלטות במדינה - מקומה הטבעי הוא כאן, בביתו המקורי. השבת האבן היום איננה רק השבה פיזית, אלא חיבור מחדש ליסודות העמוקים שמחזיקים את האומה כולה".

כ"ץ הדגיש בדבריו כי היה ברור שיש להשיב את האבן למקומה לצד שאר האבנים, "אבני הכותל שייכות לכותל ולכן היה ברור שיש להשיב את האבן למקומה הטבעי לצד שאר אבניו בעיר העתיקה בירושלים. כל אבן נושאת את סיפורו של העם היהודי מהתפילות והתקווה, דרך החורבן, ועד לעוצמה ולריבונות המחודשת של מדינת ישראל. השבת האבן היום מבטאת את המחויבות שלנו לירושלים ולכותל המערבי לנצח, ואת ההבטחה הברורה: הבית לא ייחרב שוב".

מנכ"ל רשות העתיקות, אלי אסקוזידו, הצהיר כי הרשות ומשרד המורשת מחויבים לפעול בהתאם לפסק הרבנים הראשיים שקבעו כי על האבנים חלה קדושה מיוחדת. הוא הבהיר כי הרשות תפעל להשיב את כלל האבנים המוצגות בתערוכות השונות לגניזת עולמים לצד יתר אבני הקודש.

ח"כ מאיר פרוש סיכם: "אנו נמצאים כאן מול האבנים ההיסטוריות, ששרדו את כל התהפוכות והשלטונות שעברו על ארץ ישראל - בימים היסטוריים, בהם אנו זוכים לראות את ישועת ה', כאשר עם ישראל נלחם בעוז ותעצומות, וזוכה לנצח את אויבנו הקמים עלינו לכלותנו. רשב"י הבטיח לנו: חס ושלום שלא תשתכח תורה מישראל, שנאמר: כי לא תשכח מפי זרעו. זה ההזדמנות להודות לרב הכותל על הפנייה, לשר הביטחון שנענה לבקשה, ועל החזרת האבן לכותל המערבי, המקום אליו נוהרים מיליוני יהודים מכל קצוות תבל, לשאת תפילה ולזכות לישועה".