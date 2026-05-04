שלג בחרמון היום אתר החרמון מהמפלס העליון

שלג החל לרדת היום (שני) במפלס העליון באתר החרמון, בגובה של 2,000 מטרים מעל פני הים.

הטמפרטורה באתר צנחה ל-2°-, כשהיא מלווה במשבי רוח עזים ובהצטברות של סנטימטרים בודדים של שלג עד כה.

מדובר באירוע מזג אוויר נדיר לחודש מאי, כאשר הפעם האחרונה בה ירד שלג במפלס העליון בתקופה זו הייתה בשנת 2011. במפלס התחתון של האתר לא תועד שלג בחודש מאי מאז שנות ה-60.

מיקי ענבר, סמנכ"לית השיווק ודוברת אתר החרמון, התייחסה למזג האוויר החריג וציינה כי המערכת הנוכחית מפתיעה במועדה. לדבריה, "כל משקע חשוב למאזן".

הנהלת האתר עוקבת אחר התפתחות המערכת החורפית שהגיעה לשיאה באתר במהלך הבוקר. התחזית המוקדמת שצפתה את המשקעים הלבנים התממשה, והביאה עמה אווירה חורפית בעיצומו של האביב.