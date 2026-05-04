כך נעצרו מיידי האבנים דוברות המשטרה

שוטרי תחנת שלם ולוחמי מג"ב עצרו אמש שלושה מחבלים קטינים, תושבי עיסאוויה, בחשד למעורבות באירוע חמור של יידוי אבנים לעבר אוטובוסים ציבוריים בירושלים.

האירוע התרחש ברחוב מרטין בובר, שם זוהו החשודים על ידי תצפיתני מרכז השליטה של מחוז ירושלים בעת שיידו אבנים לעבר כלי הרכב החולפים. כתוצאה מהמעשה נגרם נזק לאוטובוסים, אולם במשטרה מציינים כי בנס לא היו נפגעים בנפש באירוע.

מיד עם קבלת הדיווח במוקד המשטרה, החלו הכוחות לפעול לאיתור המעורבים תוך הכוונה של מערך התצפיות בשטח.

השוטרים הצליחו לאתר את מיקום החשודים ואת נתיב הימלטותם, והביאו למעצרם המהיר זמן קצר לאחר המעשה. החשודים, בני 11, 12 ו-14, הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

בתום חקירתם, שוחררו השלושה למעצר בית תחת פיקוח וליווי של הוריהם. המשטרה הדגישה כי היא רואה בחומרה רבה כל ניסיון לפגיעה בביטחון הציבור ובמשתמשי הדרך.