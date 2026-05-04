מפלגת ישראל ביתנו הודיעה היום על הצטרפותו של שרון שרעבי, ממובילי המאבק להשבת החטופים, לשורות המפלגה.

שרעבי הוא אחיהם של יוסי שרעבי הי"ד, שנרצח בשבי חמאס, ושל אלי שרעבי ששרד את השבי לאחר שאשתו ושתי בנותיו נרצחו ב-7 באוקטובר.

הוא הסביר את החלטתו ואמר, "אני מצטרף למפלגת ישראל ביתנו מתוך תחושת שליחות ואחריות עמוקה כלפי החברה הישראלית כולה. גדלתי על ערכי הליכוד - הליכוד של פעם: לאומי, ממלכתי וביטחוני. היום, 'הליכוד של פעם' זה ישראל ביתנו".

שרעבי הוסיף כי הוא רואה באביגדור ליברמן מנהיג ימני אמיתי שלא היה חלק מהקונספציה וקרא בעקביות לחיסול חמאס.

כתושב אלפי מנשה המזוהה עם הציונות הדתית, הצהיר כי יפעל לחיזוק ההתיישבות היהודית ולביטחון אזרחי המדינה. הוא הדגיש את אמונתו בדרך של ליברמן וביכולת של המפלגה לפעול באחריות מול האתגרים הביטחוניים והחברתיים הניצבים לפתחה של מדינת ישראל "ולהוביל אותה יחד עם אזרחי המדינה לשגשוג והצלחה".

ליברמן בירך על המהלך ומסר, "אני שמח להודיע על הצטרפותו של שרון שרעבי למפלגת ישראל ביתנו. שרון מביא עמו מנהיגות אזרחית בגישתו המאחדת, והוא מייצג ערכים של אחריות, ערבות הדדית, וחיזוק החוסן של החברה הישראלית. יחד נשקם את אמון הציבור בהנהגה ונחזיר את הביטחון לאזרחי ישראל".