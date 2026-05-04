שבעה שופטי מילואים ותיקים של בתי המשפט הצבאיים ביהודה ושומרון הועלו לדרגת סא"ל. הטקס נערך בראשות נשיאת בית הדין הצבאי לערעורים, אלוף אורלי מרקמן.

אחד השופטים שקיבל את הדרגה הוא סא"ל (במיל') אוריאל דרייפוס, נצר לאלפרד דרייפוס. כזכור, אלפרד דרייפוס הורשע בעבר בצרפת בריגול על לא עוול בכפו, ודרגותיו נתלשו ממנו בפומבי בשל יהדותו.

במהלך הטקס נשא אוריאל דרייפוס נאום ובו התייחס למשמעות המשפחתית של המעמד, "על כתפיי מונח משקלן של שתי היסטוריות שנפגשות ברגע אחד. האחת היא ההיסטוריה המשפחתית שלי, השם 'דרייפוס', שסימל במשך דורות את העוול, את האנטישמיות ואת הניסיון לשבור את רוחו של הקצין היהודי. השנייה היא ההיסטוריה שכתבנו ושאנו כותבים כולנו מאז 7 באוקטובר".

הוא הזכיר את ההיסטוריה המשפחתית: "יותר מ-130 שנה, בכיכר בפריז, נקרעו הדרגות מעל מדיו של סרן אלפרד דרייפוס. בטקס משפיל, לעיני המונים, נשברה חרבו. הוא הואשם בבגידה שלא ביצע, רק בשל היותו יהודי. הוא נשלח לאי השדים, למקום שבו התקווה אמורה הייתה למות. אך הוא לא נשבר. הוא המשיך לזעוק את חפותו".

הוא הוסיף כי עם גיוסו נשא עמו את הזיכרון המשפחתי כהבנה שכל צעד בצבא יהווה תיקון היסטורי, "כשנכנסתי בשערי הבקו"ם כחייל צעיר, נשאתי איתי את הזיכרון הזה. הבנתי שכל דרגה שאקבל, כל צעד שאעשה בצבא, יהווה תיקון היסטורי. היום, כשאני מקבל את דרגת הסא"ל, אני מרגיש שהדרגות שנקרעו אז בביזיון, נתפרות היום מחדש בגאווה, על מדי הזית של צבא ההגנה לישראל ובתוך מערכת האמונה על עשיית המשפט במדינה היהודית הריבונית".

בהתייחסו למצב הביטחוני אמר, "אלפרד דרייפוס עמד לבדו מול מערכת משומנת של שקרים. היום, מדינת ישראל עומדת מול מספר חזיתות, שמנסות להטיל עלינו אימה באמצעות טילים, טרור ושקרים בזירה הבינלאומית. הדרגות שאנו, השופטים, עמיתיי, מקבלים היום היא התשובה וההוכחה שאנחנו כבר לא עומדים לבד. אנחנו לא חסרי מגן".

לסיום התייחס למחויבות המקצועית בתקופה הנוכחית ואמר, "השנים האחרונות היו הקשות בחיינו. איבדנו חברים, פקודים ומפקדים. בתוך הכאב הזה, עלינו לזכור את הנחישות של אלו שקדמו לנו. אנחנו נשרוד וננצח את המערכות כי אין לנו ארץ אחרת ואין לנו צבא אחר. תפקידנו, ביחידת בתי המשפט הוא לעיתים שקוף לעין הציבורית, אך הוא מהווה את עמוד השדרה של הדמוקרטיה הישראלית".

השופט התייחס גם לאתגרים הנוכחיים של מדינת ישראל ולתפקיד מערכת המשפט הצבאית. הוא הדגיש, "אנחנו, אני ועמיתיי השופטים, מגנים על המקום שבו המילים חזקות מהכדורים, ובו האמת היא המפקדת העליונה. זוהי המחויבות המקצועית שלנו, וזוהי השליחות המוסרית שלנו".