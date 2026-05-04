תושבים ביהודה ושומרון מותחים ביקורת על פרויקט הדגל של שר הכלכלה ניר ברקת, "הסל של המדינה", בטענה כי הוא פוסח על אזור שלם במדינת ישראל - מעבר לקו הירוק.

הפרויקט מציע 100 מוצרים בהוזלה משמעותית בסניפי רשת "קרפור" שזכתה במכרז הממשלתי.

לפי תנאי המכרז, הרשת מחויבת להפעיל 40 סניפים בפריסה ארצית, ובפועל היא מציעה את הסל ב-51 סניפים.

עם זאת, לרשת קרפור אין כלל סניפים הפועלים מעבר לקו הירוק, דבר המונע מתושבי האזור גישה למוצרים המוזלים.

התושבים טוענים כי המכרז במתכונתו הנוכחית מקפח לחלוטין את המתגוררים ביהודה ושומרון.

​ממשרד הכלכלה והתעשייה נמסר: "לצערנו כיום אף רשת קמעונאות אינה פורסת את סניפיה בכל חלקי הארץ ללא יוצא מן הכלל. עם זאת, באזורים מסוימים ביו"ש ניתן ליהנות משירות ההזמנות של רשת קרפור באונליין. המטרה המרכזית של פרויקט 'הסל של ישראל' היא עידוד התחרות והורדת מחירים רוחבית בכלל רשתות המזון, ירידת מחירים שאנו כבר עדים לה בפועל ברשתות הפועלות ביו"ש. משרד הכלכלה והתעשייה ממשיך לבחון כל העת דרכים נוספות להרחבת פריסת הפרויקט לערים וליישובים נוספים".