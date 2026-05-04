תנועת רגבים שיגרה מכתב התראה חריף לרשויות המדינה, בדרישה לעצור את מה שהגדירה כהפקרות סביבתית בנחל גרר המתרחשת בחסות עיריית רהט.

הנחל, שחוצה את העיר לאורך כשישה קילומטרים, הפך לדברי התנועה למוקד להשלכת פסולת, שריפות והזרמת ביוב. המכתב מצביע על התדרדרות אנושה במצבו של הנחל בעקבות מחדלי אכיפה של הרשות המקומית וגורמי המדינה.

בתנועה טוענים כי משחטה מקומית ומפעל נוסף מזרימים באופן שיטתי שפכים, דם ופגרי עופות לתוואי הנחל. מעשים אלו יוצרים מפגעים בריאותיים וסביבתיים חמורים לבני אדם ולבעלי חיים באזור.

בנוסף, נטען כי בשנים האחרונות הוקמו מבנים בלתי חוקיים רבים על גדות הנחל, התורמים להזרמת השפכים והשלכת הפסולת למים.

"עינינו הרואות כי העבריינים השתלטו על שטחים לא להם, הם שופכים פסולת ומזרימים ביוב בתוואי הנחל תוך יצירת מפגעים חמורים, וניצול אוזלת ידן של רשויות האכיפה במקום", כתבו ברגבים. "מעשים אלו יוצרים זיהום ופגיעה בלתי הפיכה בתוואי הנחל, באופן שלא יאפשר את שיקומו".

התנועה דורשת מהשרים להקפיא לאלתר את כל תקציבי הפיתוח לעיריית רהט עד לשיקומו המלא של הנחל והפסקת המפגעים.

לטענתם, קיים אבסורד בכך שהעירייה מאפשרת את הרס הנחל ומנגד מבקשת תקציבים להקמת פרויקטי פנאי על גדותיו המזוהמות. רגבים תובעת מהעירייה הסברים מידיים למחדל האכיפה המתמשך בתחומה המאפשר לעבריינים לפעול ללא הפרעה.

בנוסף לדרישה התקציבית, מבקשת התנועה מהרשויות לפתוח בחקירה פלילית ולנקוט צעדי אכיפה הכוללים סגירת המשחטה והמפעל המזהמים. הם קוראים לבצע ניטור מקיף, לגבש תוכנית שיקום ולתת עדיפות עליונה להריסת המבנים הבלתי חוקיים בתוואי הנחל. הצעדים המבוקשים כוללים גם גביית קנסות משמעותיים מהגורמים המזהמים במטרה לעצור את הנזקים הסביבתיים הכבדים.