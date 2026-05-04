מיצג ה"נובה", המתעד את הטבח במסיבת רעים והשלכות מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, צפוי להיפתח במרכז הבירה הבריטית במהלך חודש מאי.

על פי הדיווח של אלעד שמחיוף עבודות ההקמה של המיצג החלו היום תחת מעטה כבד של חשאיות.

המבצע הלוגיסטי כולל שינוע של כ-12 מכולות שהגיעו בדרך הים מברלין, שם הוצגה התערוכה בבכורה האירופית שלה.

המתחם מוקם באתר ייעודי במיקום מרכזי בלונדון, אך בשל רגישות האירוע, המיקום המדויק אינו מפורסם לקהל הרחב בשלב זה.

גורמי הביטחון מעריכים כי צפויות להתקיים הפגנות ומחאות, לרבות כאלו בעלות אופי אנטישמי מובהק. בנוסף, ננקטים אמצעים מוגברים כדי להבטיח את קיום המיצג כסדרו ואת שלומם של כל המבקרים במקום.