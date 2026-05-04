חבר הכנסת אליהו רביבו נשמע תוקף את חברת הכנסת טלי גוטליב בהקלטות מהליכודיאדה שהתקיימה בשבוע שעבר, ושודרו היום (שני) בכאן רשת ב'.

בדבריו טען כי פעילותה גורמת לפגיעה בתנועה, ואמר, "היא עושה לנו נזק מטורף".

לדבריו, גוטליב אומרת דברים שמרגשים את הבייס הליכודי אך ניתן לומר אותם גם מאולפן, ואין צורך להיות חברת כנסת לשם כך, "היא עושה נעים בגב. היא מדברת את הדברים שאנחנו, הבייס הליכודי, מתרגשים לשמוע. אבל את זה אפשר לדבר מאולפן, לא צריך בשביל זה להיות חברת כנסת".

לטענתו, גוטליב גורמת לנזקים לליכוד: "נזקים מטורפים, כן. ההגעה שלה לבג"ץ מרסקת אותנו".

הוא התייחס בהקלטה להתנהלותה של גוטליב סביב הוועדה לבחירת שופטים וטען כי היא סירבה לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו, "ביבי מתחנן אליה, מתחנן בדמעות, בסדר? אני אצלו בלובי של הלשכה. אומר לה 'תשמעי, עשינו שרירים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להפסיד את הוועדה לגמרי. יש לנו בנס, בנס, יש לנו אצבע נוספת. לא נפספס אותה. היא אומרת לו ככה: 'אתה לא תצמצם אותי, אני המועמדת, אני המועמדת'".

בנוסף, ביקר רביבו את התנגדותה של גוטליב לרעיון החנינה לראש הממשלה, בעוד היא דורשת את ביטול המשפט עצמו, "היא באה, התפרצה עכשיו, למה צריך לתת חנינה לביבי? היא אומרת שצריך לבטל את המשפט, לא חנינה".

גוטליב מסרה בתגובה לפרסום הדברים, "הקנאה מעבירה אדם על דעתו". רביבו טען כי הביקורת הנוקבת שלו הושמעה בפורום סגור של פעילים, "מתוך אחריות עמוקה ותחושת שליחות כלפי תנועת הליכוד - הבית עליו גדלתי".

הוא הוסיף: "אני מאמין באמונה שלמה שתופעת ה'גוטליביזם' היא סכנה אמיתית לעתיד התנועה ולחוסן של שלטון הימין כולו. כמי שרואה לנגד עיניו את טובת המדינה, אני מוצא חובה מוסרית לשקף את המציאות הזו לבוחרי הליכוד. הם אלו שבכוחם לקבוע את דמותה של נבחרת התנועה, ומתוך כך - את אופייה וגורלה של מדינת ישראל".