ברקוביץ' בעד הפרדה מגדרית 103FM

השדרן וכדורגלן העבר אייל ברקוביץ' התבטא היום (שני) בתוכנית הרדיו המשותפת שלו עם אראל סג"ל ב-103FM בעד דבריו של הרב יעקב מדן וזכותם של חיילים דתיים להימנע משירות מעורב עם לוחמות.

ברקוביץ' ציין כי התרשם עמוקות מדבריו המאחדים של הרב, והסכים עם הדרישה שלא להציב לוחמים דתיים באותו טנק או חדר עם לוחמות. במהלך השידור אמר כי הוא אהב את גישתו של הרב מדן שדיבר "בכל כך צורה חברית, כל כך צורה של איחוד".

ברקוביץ' חזר על בקשת החיילים הדתיים כפי שהוצגה על ידי הרב מדן, המדגישה את רצונם העז להתגייס לצד השמירה על אמונתם. "הוא אמר נכון - אנחנו רוצים להתגייס, אנחנו מתגייסים, אנחנו לא נסרב לעולם, אבל אנחנו מבקשים בקשה אחת קטנה: כשאנחנו באים לצבא... אנחנו לא יכולים להתחכך עם בחורות".

ברקוביץ' הוסיף והסביר את עמדת הלוחמים כי מדובר בתורה ובאמונה - "'אל תשימו אותנו בטנק אחד עם בחורה, אל תשימו אותנו בחדר אחד'. וואלה אני מקבל את זה. באמת שאני מקבל".

אראל חיזק את הדברים וציין כי "אם אין היום דתיים במילואים, אין צבא יבשה", והדגיש שכפיית שירות מעורב פוגעת במוטיבציה של המשרתים.

כשנשאל ברקוביץ' האם הוא מוכן לוותר על לוחמי שריון דתיים בשל סוגיית השירות המעורב, השיב בנחרצות, "לא לא לא, צריכים למצוא להם פתרון".

סג"ל הוסיף כי בחיל התותחנים נוצרה בעיה במערך המילואים לאחר שהוכנס שירות משולב שגרם לירידה במספר הלוחמים הדתיים. לדבריו, כיום ישנו רצון לחזור לשירות, אך הדבר דורש כיבוד של עמדתם, במיוחד אם המדינה חפצה בגיוס חרדים.

סג"ל הבהיר כי הוא אינו דורש שכל הצבא יפעל בשירות מופרד, אך הדגיש כי מדובר בחלק בלתי נפרד מהאירוע הנוכחי בצה"ל.