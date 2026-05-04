מאירוע מיוחד המתקיים בפריז בשיתוף ארגון 'נפש בנפש' להעלאת רופאים מצרפת לישראל, מספר שר העליה והקליטה, אופיר סופר, על הרעיון שמאחורי המיזם.

"אנחנו תומכים בעליית עולים בכלל", מדגיש השר סופר בפתח דבריו. "כל יהודי שמגיע ארצה זה מבורך. אנחנו מתעסקים בדברים הבסיסיים ביותר שהעולה צריך. יחד עם זאת הבנו יחד עם משרד הבריאות ו'נפש בנפש' שיש צורך ברופאים כי עולי שנות התשעים פורשים בשנים הללו לגימלאות ונוצר פער וחוסר ברופאים בבתי החולים בישראל".

על מנת לאתר פתרון למצוקה גויסו משאבים ממשרדי הבריאות, הקליטה ומארגון 'נפש בנפש' "וביחד הבאנו להישג מדהים שבו אנחנו מצליחים כבר שנתיים ואני מקווה שגם בשנה הקרובה זה יהיה, להעלות יותר מחמש מאות רופאים בשנה. זה יותר משליש מהרופאים שמדינת ישראל מכשירה מדי שנה".

על הצלחת הפרויקט שמתקיים זו השנה השלישית מספר השר סופר דרך המספרים. "בשנה הראשונה העלינו 519 רופאים, בשנה הקודמת 541 ובכנס הנוכחי השתתפו מעל 355 רופאים. אלו מספרים מדהימים. אני מניח שלא כולם מהקבוצה הזו יעלו בשנה הקרובה, אבל אנחנו רואים את המגמה והכיוון, וזה דבר משמעותי".

בהתייחס לאווירה המשתנה כלפי יהודים בצרפת, אומר סופר כי האנטישמיות מורגשת במדינה ובסוגיה זו הוא אף קיים שיחה עם חברת הפרלמנט שזה תחום עיסוקה. "האנטישמיות נוכחת, אבל החבר'ה היהודים שבוחרים לעלות עולים קודם כל בגלל הסולידריות והשותפות. נכון שהאנטישמיות מזרזת תהליכים כשהיא גורמת לאנשים להרגיש פחות בנוח בצרפת ובמדינות אחרות".

המלחמה בישראל, אומר השר, גם מעודדת עלייה, אך גם מהווה אתגר. "זה גם וגם. אנשים רוצים להיות מחלק. השינוי האסטרטגי שאנחנו חווים נותן תקווה ושם את ישראל במקום אחר. כשישראל תוקפת יחד עם ארה"ב כתף אל כתף, זה שם אותנו במקום אחר. כך זה כשרואים את ההישגים מול איראן, לבנון וחמאס, אבל כשהמציאות עדיין לא יציבה הדבר הזה מקשה".