מפעל הפיס הודיע היום (שני) על מינויו של הרב ד"ר בני לאו ליו"ר ועדת השיפוט של פרס ספיר לספרות לשנת 2026.

הרב לאו יחליף בתפקידו את ד"ר רות קלדרון, נשיאת "עלמא" ואשת סגל במרכז מנדל למנהיגות, ששימשה כיו"ר הוועדה בשנה האחרונה.

המינוי מגיע לצד פרסום קול קורא המזמין את סופרי וסופרות ישראל להגיש מועמדות לפרס, המציין השנה 26 שנות פעילות.

הרב לאו הוא דמות מוכרת בעולם התורה והתרבות, מייסד וראש מיזם "929 - תנ"ך ביחד" וראש מרכז "בבואה". לאורך השנים חיבר סדרות ספרים על חכמי המשנה והתלמוד ועל נביאים, ושימש בעבר כרב קהילות וממנהיגי הזרם הליברלי בציונות הדתית.

עם קבלת המינוי אמר הרב לאו, "קיבלתי ברגשי התרגשות ובתחושת אחריות גדולה את המשימה להוביל את ועדת השיפוט לפרס ספיר".

בדבריו התייחס הרב לאו למצב הנוכחי וציין כי "בתוך ימי מלחמה שאף פעם לא די לה, מחלחלת לעיתים תחושה ש'ככל שתרבה הדרך תקצר הרוח ותרבה העירבוביה'". הוא הוסיף ואיחל כי החברה הישראלית תתבשם מעושר היצירה וכי חבר השופטים יצליח במשימת איתור היצירות המשובחות "שבגן הפורח הזה".

פרס ספיר, שנוסד בשנת 2000 על שמו של פנחס ספיר, נחשב לפרס הספרות היוקרתי והנדיב ביותר בישראל. סך הפרסים שמעניק מפעל הפיס לסופרים עומד על 765 אלף ש"ח, כאשר הזוכה במסלול הראשי מקבל 180 אלף ש"ח וספרו מתורגם לערבית ולשפה זרה נוספת.

הליך הבחירה נמשך כשישה חודשים וכולל גיבוש "רשימה ארוכה" של 12 ספרים ו"רשימה קצרה" של חמישה מועמדים סופיים.