נתונים רשמיים של משרד ראש הממשלה חושפים ירידה משמעותית ועקבית בהיקף הפרסום של לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) בעיתון הארץ.

המידע נמסר במסגרת מענה לבקשת חופש מידע של ארגון "בצלמו" בעקבות החרם של משרדי הממשלה נגד העיתון. המסמך מפרט את עלויות הפרסום החל משנת 2023 ועד לחודש מרץ 2026.

מהמסמך עולה כי בשנת 2023 עמד תקציב הפרסום הממשלתי בעיתון הארץ על סכום של 1,862,424.69 ש"ח. בשנת 2024 נרשמה ירידה ראשונה בהיקף ההתקשרות, כאשר הסכום הצטמצם ל-1,506,247.81 ש"ח. מגמת הירידה החריפה בשנת 2025, אז עמד היקף הפרסום בעיתון על 715,071.34 ש"ח בלבד.

הנתונים המעודכנים לשנת 2026 מראים כי עד לחודש מרץ עמדה עלות הפרסום ב"הארץ" על 92,034.45 ש"ח.

לצורך השוואה, בעיתונים אחרים כמו "ישראל היום" ו"ידיעות אחרונות", עמדו תקציבי הפרסום בשנת 2025 על למעלה משני מיליון ש"ח לכל עיתון.

הירידה בפרסום ב"הארץ" בולטת במיוחד אל מול הזינוק הכללי בתקציבי הפרסום של לפ"מ באתרי החדשות בדיגיטל. בעוד שההוצאה על פרסום דיגיטלי עמדה בשנת 2023 על כ-2.46 מיליון ש"ח, היא צמחה לכ-10.35 מיליון ש"ח בשנת 2024.

מנכ"ל ארגון בצלמו, שי גליק, התייחס לנתונים ומסר, "הנתונים מוכיחים כי המאבק שלנו נושא פרי. לא ייתכן שכספי המיסים של אזרחי ישראל יממנו עיתון שפועל במקרים רבים נגד חיילי צה"ל וערכי המדינה. הירידה של 50% בפרסום ב'הארץ' היא צעד ראשון וחשוב, אך אין להסתפק בכך. אנו דורשים מהממשלה להשלים את המהלך ולהביא לצמצום של 100% מהפרסום בעיתון זה, למעט פרסומים חריגים בעלי אופי ביטחוני או הומניטרי מחייב. נמשיך לעקוב ולוודא שהכסף הציבורי מופנה לכלי תקשורת מגוונים ולא לכלי תקשורת מסיתים".