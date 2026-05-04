מאז השבעה באוקטובר מזהירים גורמים רבים מתרחיש נורא פי כמה בגזרת יהודה ושומרון, כאשר גדודי מחבלי הרש"פ החמושים יסתערו חלילה לא רק על ישובים אלא גם על ערי וישובי קו התפר ומעבר להם.

מחקר של תנועת רגבים בחן את אופי הכוחות החמושים של הרש"פ על פי סוגי החימוש והאימונים שעוברים כוחות הרש"פ, וכצפוי, כבר מזמן לא מדובר במשטרה, אלא צבא לכל דבר.

מוריה מיכאלי, מנהלת מחלקת המחקר של התנועה, מספרת בראיון לערוץ 7 על הממצאים שעלו במחקר, ומדגישה כי המציאות בישובים כדוגמת עופרה ובית אל אינה מסוכנת יותר מאשר כפר סבא או באר שבע ואף להיפך, שכן אם רק נקשיב להצהרותיהם ודבריהם של הפלשתינים נגלה שקריאותיהם הן לשוב לעכו, חיפה ואשדוד.

"חלק מהמחקר הוא להקשיב למה שהם אומרים והם אומרים שהם רוצים להגיע לחיפה ולעכו. מנגנוני הרש"פ מוציאים שירים בכל יום שישי, ובכל יום שישי הוא מוקדש לאחת הערים, וזה לא אריאל או מעלה אדומים אלא יפו, עכו, חיפה, באר שבע וירושלים. להגיע לשם זה מה שהם מתכננים. זה מה שהם יעשו ביום פקודה. הם חותרים להגיע לתל אביב", היא אומרת ומציינת כי זו הסיבה לכך שבין אימוני הצבא הפלשתיני נכללים גם אימוני צלילה. ים אין ביהודה ושומרון, וכל תכלית האימונים הללו היא השאיפה להגיע לערי החוף.

עוד מספרת מיכאלי כי באחרונה נתפסו אנשי מנגנון הביטחון הפלשתיני כשהם מנסים להבריח כלי נשק ותחמושת מתחנת משטרה אחת לשנייה בג'נין, ובאמתחתם נמצאו גם שני תיקי צלילה. "מה לג'נין ולתיקי צלילה? התשובה היא שהם לא מתכננים לצלול בביוב כדי לעבור בין הישובים... אלא פניהם לתצל אביב יפו חיפה ועכו".

באשר לאימוני הכוחות הפלשתיניים החמושים מציינת מיכאלי את הנתונים המספריים שנחשפו במחקר ולפיהם מדובר בכ-65 אלף מקבלי משכורת, "בין 45 ל-60 אלף הם פעילים נושאי נשק במשטרה הפלשתינית, אבל משטרה זה לא, כי היחס של משטרה הוא אחר. במדינת ישראל מדובר ביחס של שלושה שוטרים לכל אלף נפש, מה שסביר כשהמטרה היא פיזור הפגנות ומתן דו"חות תנועה, אבל ברש"פ מדובר ב-13-24 שוטרים לכל אלף נפש. אלה לא מספרים של משטרה, אלה לא כוחות שבאו לאבטח משרדים או לשמור על המוקטעה ולהכווין תנועה. אלה מספרים של צבא".

עוד מעירה מיכאלי כי מספרים אלה מתייחסים רק לאנשי המנגנונים הרשמיים שמחזיקים בנשק שאושר על ידי ישראל במסגרת הסכמי אוסלו, ולא נכללים בכך אחרים שיסתערו עם כפכפים ביום פקודה ולא על מחרטות הנשק הבלתי חוקי שנמצאות ברחבי יהודה ושומרון. "אנחנו שומעים על תפיסת הברחה של משלוח נשק, ואכן זה חמור, אבל זה כלום לעומת מה שהרש"פ יכולה ומתכננת לעשות ביום פקודה", היא אומרת ומציינת כי בעוד ישראל וכוחותיה פועלים מול ארגוני הטרור השונים, ארגון הטרור הגדול ביותר, כלומר הרש"פ, אינו זוכה לטיפול.

על אימוני כוחות הרש"פ מרחיבה מיכאלי ומספרת: "חשפנו יחידות מיוחדות שהרש"פ הקימה, כולל אחת ששמה 'יחידה 101' כשהקריצה ברורה לכיוונה של ישראל. זו יחידה שמתמחה בלוחמה בשטח בנוי, בפריצה למבנים וצניחה טקטית. אין משטרה שמתאמנת בצניחה טקטית ואין משטרה שמתאמנת עם שולחן חול לכיבוש ערים וישובים".

עוד היא מספרת על יחידה שמתמחה בפשיטה מהירה על אופנועי ספורט וירי תוך כדי תנועה, "לא מה שנדרש משוטר ממוצע...", ועל יחידה מיוחדת שמתמחה בלחימה ליילית בחשיכה מוחלטת ללא עקבות.

האימונים שנמצאים תחת מעקב ותצפית מתבצעים ליד יריחו, אך מעבר לכך "האימונים נעשים בעולם כולו. יש אימונים בירדן תחת פיקוח ארה"ב ואירופה, שם האימונים יותר פשוטים ופחות צבאיים, אבל יש אקדמיות צבאיות בפקיסטן וברוסיה שם מתאמנים הקצינים בהכשרות ארוכות טווח וחוזרים כקצינים מעוטרים שמאומנים בפיקוד ושליטה על יחידות סדירות, לוחמה קונבנציונאלית, שימוש בארטילריה ושריון. הבוגרים שלהם מסיימים בתארים במדעי הצבא מה שהופך אותם לדרג צבאי מקצועי לכל דבר ועניין".

עוד היא מספרת כי במסגרות אלה מתקיימות גם הכשרות הצלילה והקומנדו הימי של הרש"פ בפקיסטן, אימוני צניחה באיטליה, אימוני לוחמה קלאסית באלג'יריה. "אנחנו פרוסים באימונים חובקי עולם", היא אומרת ומעריכה שהמתאמנים יוצאים מישראל דרך ירדן ומשם גם חוזרים אליה.

באשר לאימוני השיריון והארטילריה מציינת מיכאלי כי לפי שעה הציוד אינו קיים בידיהם, אך הם נערכים לקבלתו או להשתלטות על ציוד ישראלי ולהפעלתם של הכלים הללו.

מיכאלי מציינת כי רבים סבורים שישראל הרשמית מכירה את הנתונים ומודעת לאיום, אך ניסיון השבעה באוקטובר מלמד שגם כאשר ישנו איום צמוד גדר לא בטוח שהמערכות הביטחוניות מודעות לו ופועלות נגדו. לשאלתנו אם מקבלי ההחלטות התייחסו לנתוני המחקר, אומרת מיכאלי כי חבר הכנסת אביגדור ליברמן נשא נאום טוב ומדויק במליאת הכנסת בעקבות המידע, מנגד חברים בקואליציה הגיבו בדרכים כאלה ואחרות, ולא על כולן ניתן להרחיב. עוד היא מספרת כי מפקדים בשטח מבקשים את הדו"ח על מנת להכיר את האויב שמולו הם מתמודדים וללמוד על יכולותיו, אך דו"ח שכזה אמור היה לככב בכלל ועדות הכנסת, היא משוכנעת.