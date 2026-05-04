איראן שיגרה הערב (שני) ארבעה טילי שיוט לעבר איחוד האמירויות. שלושה מהטילים יורטו ואחד נפל בים.

השיגור התבצע כשעתיים לאחר שתושבי האמירויות קיבלו הודעות חירום לטלפונים הניידים על איום טילים קרוב מצד איראן, והתבקשו להיכנס למבנים מוגנים. דקות ספורות לאחר מכן התקבלה הודעת הרגעה.

במקביל לירי הטילים דווח גם על כטב"ם שפגע במתקן פטרוכימי באמירויות וגרם לשריפה גדולה.

מוקדם יותר היום הודיע צבא ארצות הברית כי משחתות טילים של הצי האמריקאי פועלות במרחב. הכוחות חצו את מצר הורמוז כחלק ממבצע "פרויקט החירות" שנועד להבטיח את חופש השיט.

הכוחות האמריקאיים מסייעים באופן פעיל למאמצים להשבת נתיבי השיט עבור הספנות המסחרית באזור. כצעד ראשון במבצע, שתי אוניות סוחר הנושאות דגל ארצות הברית חצו בהצלחה את המצר והן ממשיכות כעת בדרכן בבטחה.

בסוף השבוע שעבר העיתון ה"פייננשל טיימס" חשף כי ישראל העבירה לאבו דאבי את מערכת ההגנה האווירית פורצת הדרך "מגן אור", המבוססת על טכנולוגיית לייזר להשמדת רקטות וכטב"מים.

המהלך נועד לספק מענה לאיום הגובר מצד איראן, שמפעילה נחילי כטב"מים וטילים נגד מדינות המפרץ.

על פי מקורות המעורבים בנושא, הפריסה כוללת מספר שכבות הגנה טכנולוגיות המשלבות את מערכת "מגן אור" בגרסה שכבר הופעלה השנה מבצעית בגבול הצפון, לצד מערכת "Spectro" של חברת אלביט המאפשרת זיהוי כטב"מים ממרחק של עד 20 קילומטרים.

בנוסף, דווח כי נפרסו סוללות "כיפת ברזל" ונשלחו עשרות אנשי צבא ויעוץ ישראלים כדי לסייע בהפעלה ובתחזוקה של הציוד המתקדם על אדמת המפרץ.