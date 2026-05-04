ההתעסקות בזירת התאונה עם האופנוע חוננו

עו"ד חיים בלייכר מארגון "חוננו" שיגר פנייה דחופה לתחנת המשטרה לב הבירה בירושלים, בדרישה לפתוח בחקירה נגד נהג ערבי וחשודים נוספים בגין ביזה ושוד של פצועי תאונת דרכים.

התאונה התרחשה לפני כשלושה חודשים בצומת המטה הארצי בכביש 1, כאשר נהג ערבי שנסע באור אדום התנגש באב ובן יהודים שרכבו על קטנוע. כתוצאה מההתנגשות, האב נפצע באורח קשה, נזקק לניתוח והיה מורדם ומונשם, בעוד בנו סבל משברים רבים בגופו.

לפי המכתב שנשלח למשטרה, בעוד הפצועים ממתינים לטיפול רפואי על הכביש, החלו הנהג הפוגע וערבים נוספים לבזוז את רכושם האישי.

מהפצועים נגנבו מכשירי טלפון ניידים, קסדות יקרות, ארנקים ותיק שהכיל כסף מזומן שנלקח מארגז המטען של הקטנוע. עו"ד בלייכר ציין כי אחד החשודים אף גנב את ארנקו של הבן מתוך כיסו בזמן שזה שכב פצוע על הכביש וללא יכולת להגן על עצמו.

בתיעוד שהועבר למשטרה נראים החשודים כשהם פורצים את ארגז המטען של הקטנוע ונוטלים את הציוד, כל זאת בנוכחות שוטרות שהגיעו לזירה.

בלייכר הדגיש כי מדובר במעשה בעל עזות פנים בלתי רגילה המתרחש על פתחו של המטה הארצי של המשטרה. הוא קרא לרשויות למצות את החקירה ולעצור את המעורבים בגין מעשי השוד והביזה תוך ניצול מצבם של הקורבנות.

"מדובר בעבריינים מסוכנים בעלי עזות פנים בלתי רגילה ללא מורא החוק", כתב בלייכר. "אבקש למצות את החקירה, לשקול נקיטת הליכים מתאימים לרבות מעצרם של החשודים, בגין מעשה השוד והביזה. מדובר במעשים נפשעים של גניבה וביזה תוך ניצול מצבם הרפואי של מרשיי".

מהמשטרה נמסר בתגובה לפנייה כי על אף קיומם של קשיים ראייתיים בתיק החקירה, הוחלט בשלב זה על פתיחתו לבחינה מחודשת ומעמיקה.