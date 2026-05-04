שירות המודיעין הפדרלי בשוויץ (NDB) הכריז היום (שני) על מהלך היסטורי של הסרת חיסיון מעל חומרי הארכיון העוסקים ביוזף מנגלה, "מלאך המוות" הנאצי הידוע לשמצה ממחנה ההשמדה אושוויץ.

במשך שנים רבות חסמו הרשויות בשוויץ כל גישה למסמכים הללו בטענה כי הם מכילים מידע רגיש על מקורות מודיעיניים ושיטות עבודה של השירות. ההחלטה הנוכחית התקבלה לאחר מאבק משפטי ופוליטי שניהלו מספר חברי פרלמנט שוויצרים, שדרשו שקיפות מלאה לגבי הקשרים והפעולות שביצע מנגלה בשטח המדינה לאחר מלחמת העולם השנייה.

מנגלה היה אחראי על הסלקציות באושוויץ וביצע ניסויים רפואיים אכזריים בבני אדם, בדגש על תאומים. עם תום המלחמה הוא הצליח להימלט מגרמניה ולמצוא מקלט במדינות דרום אמריקה, עד למותו בטביעה בברזיל בשנת 1979 תחת זהות בדויה.

פתיחת הארכיון בשוויץ צפויה לחשוף כיצד הצליח מנגלה לנוע בחופשיות באירופה ואולי אף להיעזר בגורמים מקומיים כדי להסתתר מהמוסד ומהרשויות הבינלאומיות שניהלו אחריו מצוד חוצה יבשות.

החשיפה בשוויץ מצטרפת לתגלית דרמטית נוספת מהשנה האחרונה, אז אותר בגרמניה תיק משטרתי של המשטרה הפדרלית הארגנטינאית שנחשב לאבוד. המסמכים מארגנטינה חשפו מידע נפיץ, כולל ניסיונו המפתיע של מנגלה להיכנס בחזרה לגרמניה המערבית בשנת 1959.

הציבור יוכל לעיין במסמכים השוויצריים תחת מגבלות שיפורסמו בקרוב.