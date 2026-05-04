פרשת חקירת נציב בתי הסוהר, קובי יעקובי, עולה מדרגה ומגיעה לפתחם של היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה.

עורכי הדין אורי קורב ונוי כץ, המייצגים את יעקובי, שיגרו מכתב התראה ומיצוי הליכים בטרם פנייה לבג"ץ, שבו הם מפרטים שורה של כשלים חמורים, העולים לטענתם כדי חשד לפלילים, באופן ניהול החקירה נגד הנציב.

בלב הטענות עומד מידע רגיש שהועבר לרשויות, המצביע על מערכת יחסים בין העד המרכזי לבין חוקרת במחלקה לחקירות שוטרים שהייתה מעורבת ישירות בחקירה.

לטענת צוות ההגנה, בידיהם ראיות "שאינן ניתנות להפרכה" לקיום הקשר, דבר המעלה חשש כבד לזיהום של ההליך כולו.

עו"ד קורב מדגיש כי בנסיבות אלו, הגשת כתב אישום אינה אפשרית משפטית ומוסרית מבלי לנקות קודם את החשד הכבד להטיית החקירה.

מעבר לחשדות המהותיים, המכתב מותח ביקורת חריפה על תגובת המערכת לפניית ההגנה. לאחר שהדברים הובאו לידיעת היועמ"שית ב-28 באפריל, נענו עורכי הדין כי מח"ש היא זו שתבדוק את החשדות נגד אנשיה. "זוהי תשובה מעוררת תדהמה", נכתב בפנייה, תוך השוואה ל"פרשת הפצ"רית" והחלטת בג"ץ שקבעה כי יחידות חוקרות אינן יכולות לחקור את עצמן. ההגנה דורשת מינוי גורם חיצוני ובלתי תלוי לבדיקת הפרשה.

צוות ההגנה מתאר את ההתנהלות כלפי יעקובי כ"מעוולת ומתעמרת". הם מזכירים כי מדובר בעובד ציבור עתיר זכויות, שקיבל בעבר עיטור על הצלת חיים תוך סיכון עצמי, וכעת מוצא עצמו תחת מתקפה שנוהלה, לטענתם, באופן לא תקין.