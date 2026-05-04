דיון שנערך היום (שני) בוועדה המיוחדת לחיזוק הנגב והגליל הפך לזירת עימות סביב סוגיית המשילות בחברה הבדואית.

הדיון, שעסק בדו"ח מבקר המדינה ובמצב הפשיעה הגואה בדרום, הגיע לטונים גבוהים כאשר ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית) התעמת עם ח"כ ואליד אלהואשלה (רע"ם).

הסערה פרצה לאחר שאלהואשלה טען כי המבקר מתייחס לחברה הערבית כאל מקשה אחת ואינו מבקר מספיק את תפקוד משרדי הממשלה.

בתגובה, הטיח ח"כ סוכות האשמות קשות בנציגי המגזר הערבי. "אתם חבורה של צבועים, אתם מעודדים את הפשע והבעיה היא בנציגים שלכם שרבים עם המשטרה", אמר סוכות והזהיר מפני איום קיומי למדינת ישראל בשל היקף הנשק הלא חוקי בפזורה. לדבריו, הכספים המיועדים לפיתוח המגזר זולגים לידי גורמים עבריינים, בעוד תופעות של גניבת תשתיות והברחות אמל"ח הפכו לנורמה המסכנת אפילו בסיסים אסטרטגיים כמו נבטים. "במלחמה יש לנהוג בכלים של מלחמה", סיכם סוכות.

הדיון קיבל משנה תוקף עם עדותו של נציג המשטרה בוועדה. הקצין ציין כי המשטרה נתקלת בחומה של חוסר שיתוף פעולה מצד תושבי הפזורה, הכוללת העלמת ראיות מכוונת בזירות פשע ורצח ושתיקה גורפת מצד עדים. הנתון הזה הוביל את ח"כ סוכות לדרוש מח"כ אלהואשלה, שישב לצדו, לנצל את הבמה ולקרוא לציבור שלו לשתף פעולה עם רשויות החוק כדי למגר את האלימות הפנימית.

למרות פניות חוזרות ונשנות מצד סוכות, ח"כ אלהואשלה סירב להוציא קריאה כזו. הסירוב הוביל לפרץ נוסף של האשמות, כאשר סוכות טען כי חברי הכנסת הערבים נותנים גיבוי בשתיקתם לפורעי החוק.