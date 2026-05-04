בני ישיבות מהציונות הדתית צפויים להגיע הערב (שני) למערת המכפלה להדלקה המרכזית המתקיימת במקום מדי שנה. האירוע נערך ביוזמת ארגון "הכנסת אורחים חברון" והמועצה הדתית קריית ארבע - חברון לרגל ל"ג בעומר. האירוע נפתח בתפילת ערבית והתוועדות חסידית למרגלות המערה. במפגש ישתתפו רבנים וראשי ישיבות, והוא ילווה בנגינתה של להקת "אשירה". השר בצלאל סמוטריץ' בריקודים בהדלקה בחברון ערוץ 7 בהמשך נערכה ההדלקה המרכזית בראשות ראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב שפירא, ורבה של קריית ארבע, הרב אברהם שוורץ. למעמד הצטרפו גם ראש ישיבת תורה בציון, הרב נחום נריה, ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

