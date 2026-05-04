שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים היום (שני) פגישת פרידה וסיכום עם מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, המסיים קדנציה סוערת ומאתגרת במיוחד.

במהלך הפגישה הציג האלוף בר את הפעילות המבצעית הענפה של החיל בשנים האחרונות, שהגיעה לשיאה במבצעים רחבי היקף בזירות מרוחקות ומורכבות.

שר הביטחון הדגיש כי האלוף בר זכה להוביל את החיל בתקופה המורכבת ביותר בתולדותיו, תוך שהוא מצליח לרשום הישגים כבירים שנחקקו בדפי ההיסטוריה של מדינת ישראל.

במרכז שיחת הסיכום עמדו המבצעים האסטרטגיים באיראן - "עם כלביא" ו"שאגת הארי" - ששינו את מאזן ההרתעה האזורי. לצד אלו, נסקרו שורת מבצעים עוצמתיים בתימן, בסוריה, בלבנון וברצועת עזה, שבהם הוכיח חיל האוויר את יכולתו לפעול בחופשיות ובדיוק בכל זמן ובכל זירה. השר כ"ץ ציין כי תחת פיקודו של בר, החיל ידע להתייצב מחדש לאחר המשבר הקשה של תחילת המלחמה ולהוביל מהלכים מבצעיים מורכבים שהביאו לביטחון משמעותי לאזרחי ישראל.

עם זאת, שר הביטחון לא חסך בדברי ביקורת והתייחס למכה הקשה שספג החיל בתחילת המלחמה. כ"ץ הדגיש כי הכישלון של חיל האוויר במשימת ההגנה על המדינה ב-7 באוקטובר הוא אירוע מכונן שילווה את מערכת הביטחון ואת החיל עוד שנים ארוכות של הפקת לקחים.

לצד האמירה הנוקבת, הוא בחר לסיים בנימה מעריכה על עשרות שנות שירותו של האלוף בר למען המדינה. "נגעת בשמי הכוכבים והבאת ביטחון למדינת ישראל. תודה לך על התרומה העצומה לחוסנה של המדינה ובהצלחה רבה בהמשך הדרך".