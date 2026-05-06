הרשויות בלוב מנהלות שיחות עם נציבות האו"ם לענייני פליטים בניסיון לפתור את בעיית הפליטים והמהגרים הבלתי חוקיים הנכנסים למדינה.

על פי הערכות, בלוב שוהים כ-700 אלף סודאנים, ורובם נמצאים בדרום־מזרח המדינה. מהגרים בלתי חוקיים נוספים מגיעים ממדינות שונות באפריקה, ורבים מהם רואים בלוב תחנת מעבר בדרכם לאירופה.

מנגנוני הביטחון בלוב פועלים לאתר מהגרים בלתי חוקיים באמצעות סיורים בערים ובדיקת מסמכים, עוצרים אותם ופועלים לגרשם מהמדינה - בין אם באמצעות "גירוש מרצון" ובין אם בגירוש כפוי.

שר החוץ הלובי, עבד אל-הדי אל-חוויג', ציין כי לוב נושאת בנטל כבד בשל נוכחותם של אלפי מהגרים בלתי חוקיים, והביע התנגדות נחרצת לכל אפשרות של יישוב קבע של פליטים בלתי חוקיים בשטחה של לוב.

אל-חוויג' קרא לנציבות הפליטים של האו"ם לפעול בנושא זה ולשתף פעולה עם הרשויות הלוביות בכל הנוגע ליישום התוכנית לשיבה מרצון של הפליטים הבלתי חוקיים.