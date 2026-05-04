מליאת המועצה הדתית באפרת בחרה אתמול (ראשון) את הרב דוד מרקוס לכהן כראש המועצה הדתית, בצעד שנועד לחזק את שירותי הדת ביישוב.

הרב מרקוס, בן 61 ותושב אפרת, מביא עמו ניסיון עשיר בתחומי ניהול ושירותי דת. הוא כיהן בעבר כרב קהילה בארצות הברית, התמחה בניהול פרויקטים והקמת מערכות ביהודה ושומרון, ובעל ניסיון בגיוס משאבים. לצד השכלתו התורנית, הרב מרקוס הוא גם בעל השכלה אקדמית.

הבחירה התקיימה בנוכחות ראש המועצה המקומית דובי שפלר, חברי המועצה המקומית, נציגי המשרד לשירותי דת וחברי מליאת המועצה הדתית.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, בירך על המינוי: "הרב מרקוס מביא עמו לתפקיד ידע ניהולי עשיר והבנה מעמיקה בתחום שירותי הדת. אני מאחל לו שיזכה לקדש שם שמיים ולהעניק שירותי דת מיטביים לכלל תושבי המועצה." אבידן גם הודה לראשת המועצה היוצאת, תמר טל, על תרומתה המשמעותית בתקופת כהונתה.

הרב מרקוס הודה למשרד לשירותי דת ולמנכ"ל אבידן על קידום ההליך להקמת הרכב קבוע למועצה הדתית, ולראש המועצה המקומית דובי שפלר על התמיכה והשותפות.