משטרת טורונטו דיווחה כי בסוף חודש אפריל בשעת לילה מאוחרת נרצח ביריות אקדח גבר בן 47 בצפון העיר.

זהו מקרה הרצח השביעי בטורונטו מאז תחילת השנה.

הנרצח הוא דניאל סטופניקי, יהודי בן 47, תושב טורונטו ומרצה לטכנולוגיה. בני משפחתו מסרו כי נורה למוות בעת שיצא לטיול עם כלבו.

החשוד ברצח, שנעצר בידי משטרת טורונטו והוגש נגדו כתב אישום בגין רצח מדרגה שנייה, הוא מיכאילו מרקיצ’ביץ’, בן 67, קצין משטרה לשעבר.

משטרת טורונטו נמנעה עד כה מלמסור מידע על המניע לרצח, אך דוברת המשטרה ציינה כי מדובר במעשה רצח מתוכנן.

עוד מדווחת המשטרה כי ביום חמישי האחרון בוצעה תקיפה של תושבים יהודים בצפון העיר, הנחקרת כפשע שנאה. על פי הדיווח, התוקף ירה מרכב נוסע באמצעות אקדח צעצוע מסוג Orbeez, היורה כדורי ג'ל קטנים ספוגי מים, לעבר תושבים בעלי חזות יהודית מובהקת, וגרם להם לפציעות קלות.

ארגון בני ברית תיעד בשנת 2025 לא פחות מ-6,800 אירועים אנטישמיים בקנדה - נתון המהווה שיא מאז שהחל לתעד אנטישמיות במדינה בשנת 1982. בהשוואה לנתוני 2024 מדובר בעלייה של 9.4% במספר האירועים האנטישמיים, ועלייה של 145.6% בהשוואה ל-2022.