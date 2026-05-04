ביממה האחרונה, לוחמי חטיבה 226, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 146, זיהו והשמידו תוואי תת-קרקעי באורך של כ-30 מטרים. המנהרה, ששימשה את כוחות "רדואן" לקידום מתווי טרור והסתתרות, הושמדה בשיתוף פעולה הנדסי עם יחידת יהל"ם.

במהלך הסריקות בתוואי ובסביבתו, חשפו הכוחות מחסן אמצעי לחימה מרכזי שהכיל כמות חריגה של חומרי נפץ - כ-3 טון. בנוסף, אותרו במקום 43 מטעני "קלימגור" (מטעני רסס עוצמתיים), מוקשים מסוגים שונים, מערכות נ"ט מתקדמות וטילי קורנט.

תיעוד שהופץ מהמקום מראה לוחם יהל"ם בתוך המחסן הגדוש רגע לפני פיצוצו, מה שמעיד על היקף ההכנות של חיזבאללה למתקפה נגד כוחות צה"ל.

במקביל לפעילות הקרקעית, אוגדה 146 המשיכה להפעיל אש מהאוויר ומהיבשה. בשיתוף עם חיל האוויר, הותקפו כ-15 תשתיות צבאיות של הארגון, בהן מבנים ששימשו כנקודות כינוס למחבלים, אמצעי תצפית מתקדמים ומפקדות זמניות.